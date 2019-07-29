安海瑟薇育兒經被推爆！「跪下來」跟孩子說話　背後原因藏洋蔥

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@annehathaway

女神安海瑟薇（Anne Hathaway）一直是智慧和美貌的最佳代表，日前她在個人IG傳出好消息，「我知道懷孕不是一件簡單的事，我的寶寶也是得來不易。」向廣大粉絲分享懷上第二胎的喜悅心情，其實身為人母的她，獨特的育兒經更值得膜拜。

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安海瑟薇與老公亞當舒曼（Adam Shulman）婚姻邁入第七年，已育有一子，幸福模樣令人羨慕。其實女神早就透露想要再度懷胎，不過實屬不易。等到今年才有好消息傳出，25日在IG PO出貼文，畫面中安海瑟薇挺著微凸的小腹，看上去已經有四五個月大，她還補充，「這不是在拍戲，請大家獻上祝福。」

Anne Hathaway（@annehathaway）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 24 日 上午 11:34 張貼

其實安海瑟薇的育兒經更是充滿智慧，自從兒子 Jonathan出生之後，安海瑟薇從此不碰酒精，也因為是兒時母親酗酒帶給她的影響，讓她深刻體會到酒精會帶給小孩負面教育，所以至今兒子已滿3歲，安海瑟薇也持續戒酒。

另外一項育兒理念也被大家推爆，那就是安海瑟薇和小孩溝通時，一律都採取跪下的方式，確保小孩和自己的視線在同一高度。如此一來，才能夠讓孩子感受到父母不是在管教或是責罵，而是備受尊重的交流。兩樣育兒哲學都充分能感受到安海瑟薇對小孩的用心，相信未來孩子出生之後，女神會更加美麗動人。

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