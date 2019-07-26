Nike「彩色小球」鞋底　有讓不愛運動的人愛上跑步的秘密

▲Nike推出全新緩震科技鞋款系列Joyride。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

Nike近日推出全新緩震科技鞋款Joyride系列，用革命性的緩震顆粒構成，「彩色小球」有出色延展性，組成Q彈運動鞋大底，讓跑步時的足底腳感更加舒適，背後有讓「不喜歡跑步」的人「愛上跑步」的野心。

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▲Nike推出全新緩震科技鞋款系列Joyride。（圖／品牌提供）



形象廣告上，Joyride系列強調歡樂的感覺，別於以往跑鞋硬派運動廣告的氛圍，傳達歡樂跑步的概念。Joyride緩震科技是Nike緩震革命的重要里程碑，能減輕跑步時的腳底衝擊，回彈力極佳且重量極輕，對跑者來說幾乎零負擔。

▲Joyride企圖讓不愛跑步的人愛上跑步，Q彈鞋底腳感極佳。（圖／品牌提供）



大底不同區域的緩震「彩色小球」，針對足部個部位運動時與地面接觸方式不同加強緩震效果，立無後跟的緩震顆粒艙相對較大以增強緩震，足尖位置的緩震顆粒艙，能提升跑步時的平穩性。

▲彩色小球是革命性的緩震顆粒。（圖／品牌提供）



首發主打Joyride Run Flyknit款式，對跑步經驗豐富的馬拉松跑者來說，適合日常放鬆跑步訓練；對入門跑者來說，輕鬆腳感能慢慢感受跑步的樂趣。

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 26 日 上午 4:06 張貼

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Joyride Run Flyknit目前推出白、黑、粉三色，白色為男女尺寸兼備的款式，黑色主推男鞋，粉色則是女鞋。另外也有推出有同樣緩震科技的休閒鞋款，包含鞋面不對稱設計的Joyride NSW Optik與Joyride NSW Setter。

▲（依序）Joyride系列的休閒鞋款： NSW Optik與NSW Setter。（圖／品牌提供）