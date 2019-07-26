LIFE・經典／全球唯一IKEA HOTEL裝潢簡單在家複製　3撇步馬上學

▲在IKEA瑞典總部阿姆胡特，有全球唯一一間IKEA HOTEL，當然全部使用品牌家具啦。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

請繼續往下閱讀...

在全球擁有超過400間分店的IKEA，每年可吸引超過10億人次進店，這樣的大型全球知名的家具商，起源竟是從人口不到1萬人的小鎮阿姆胡特（almhult），而全世界僅一間的IKEA HOTEL也座落於此，裡面從裡到外都是滿滿的IKEA，雖然傢俱搬不回去，有些細部設計快學起來，就能讓居家空間輕鬆升級！

比起在世界各繁忙城市駐點插旗的分店，在阿姆胡特鎮上的首間IKEA，無論從以前到現在，應該是最平和的門市之一（現已成為品牌博物館）了，因為這小鎮人口僅8000多人，其中有80%的民眾都在IKEA工作，而總部辦公室、測試中心、設計中心都在這裡，這間跨國企業的總部，在一般上班日的氣氛仍然相當悠閒。

全世界唯一的IKEA HOTEL也在這裡，簡單的門廳與建築呈現出了品牌一貫的風格，大廳不走豪華路線，而是走溫馨風格，大量的木紋佈置反映出北歐的自然風，從內到外都使用自家產品，正好提供住客居家的佈置靈感，也呼應該飯店「Feels like home」的概念。

而永續發展則是另外一個重點，每間房間都有一個告示板，告知房客每7天才有「客房清潔服務」，如果你認為客房需要清潔，可將告示牌掛在房間外門把上，房內也不會提供任何的備品，僅有1款可清洗頭髮、身體與臉部的清潔劑，沒有冰箱跟杯盤，只有幾個紙杯可使用，每層樓有公共區域，提供冰箱與簡易廚房，還有杯盤可使用，用後須自行清洗。

這樣的方式除了可兼顧環保，也避免浪費，還有像住在家中一般的溫馨感，單日房價約為3,500元台幣。

飯店與客房設計雖然簡單，但細心觀察有幾個「小心機」也可以運用在家中，讓空間輕鬆提高一個檔次。

用隔板打造間接光源

近年居家最流行的間接光源，比直照的燈光更不容易產生暗角，利用牆壁或週邊均勻的反射，能夠讓光線更柔和，若不想大興土木，請木工師傅重新打造天花板，不妨利用簡單的隔板，安置在天花板壁旁或窗簾處，在內部裝上LED燈或條狀燈，就能打造間接光源的設計。

▲不用花大錢做天花板隔間，只要一個隔板就能做出間接光源的效果 。（圖／記者蔡惠如攝）

善用小物創造設計感

在一面乾淨的白牆上，使用白色掛勾，不僅可供吊掛東西使用，還能適時隱身在白牆內，讓視覺不凌亂，若覺得空間很無趣，就選一個顯眼的顏色掛勾創造視覺效果，讓牆面保有適度的設計感，且兼顧實用。

▲利用居家小物增加空間中的趣味。（圖／記者蔡惠如攝）

3個平面打造玄關線條

小空間的居民們，可參考IKEA HOTEL房間玄關的線條設計，打造豐富的置物空間，在寬度約60公分的空間中，直接打造衣櫃、鞋櫃、穿鞋椅與小桌檯等複合功能，只用了3個平面！

▲用簡單3個平面，就在小空間中打造複合功能 。（圖／記者蔡惠如攝）