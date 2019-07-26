3種乾洗髮隱藏版使用密技！搭配吹風機更蓬鬆、冬天還能防靜電

▲對於忙碌的現代人來說，乾洗髮是非常方便的救急好物。(圖／翻攝pinterest)

記者張毓容／綜合報導

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乾洗髮對於忙碌又重視形象的現代人來說，簡直就是天使般的發明！雖然對大家來說早已不是什麼陌生的新產品，但乾洗髮的完整用法你都知道嗎？乾洗髮除了是能幫髮絲即刻去除油膩、變蓬鬆的急救品，造型師透露，其實乾洗髮還有3個隱藏版使用小秘訣，身為乾洗髮愛用者或重視髮型的你一定要知道！

1.利用吹風機提升豐盈感

噴上乾洗髮後，大家都知道要使用指腹充分搓揉髮絲頭皮，讓乾洗髮粉末能均勻散開，發揮作用。除此之外，造型師更建議如果手邊有吹風機，可以再使用吹風機以低溫快速的吹乾髮根，能幫助打造更豐盈且定型的秀髮造型。

▲提前使用乾洗髮，能避免去海邊時頭髮糾結黏膩。(圖／IG@livingproofinc)



2.避免濕黏海風毀了造型

每到夏天，大家都喜歡去海邊，但夾帶鹽分的海風，濕氣高、又鹹又黏，容易讓頭髮黏在一起，還糾結成一塊。而市面上有些乾洗髮的成分也可有效吸附鹽分、濕氣和汗水，只要在做造型前先噴上並充分搓揉開，就能讓你的海灘造型持續保持自然輕盈的狀態，再也不怕一到海邊，精心造型的髮型瞬間變瘋婆了。

▲乾洗髮冬天也能用，可幫助防靜電。(圖／翻攝unsplash)



3.冬季還能防靜電

乾洗髮在冬天也有個很受用的使用小訣竅。乾燥的冬季，除了皮膚水分下降，髮絲也常因靜電捲曲浮起，整顆頭看起來毛躁不堪，這時候乾洗髮能變身防靜電小幫手！將乾洗髮噴灑適量於平板梳上或直接噴灑於髮絲上，再用平板梳從髮根到髮尾梳過整頭，就能立刻為秀髮打造靜電防護罩。

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