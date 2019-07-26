颱風百合「帶大雨襲本州」雨量恐破百　靜岡60年傳統煙火大會被迫中止

▲颱風百合將侵襲日本本州地區。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者林瑩真／編譯

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今年第6號颱風「百合」（Nari）26日確定生成，並朝日本南方海面移動，恐怕襲擊本州地區。日媒指出，由於預計百合颱風帶來大雨，因此靜岡市傳統的「安倍川煙火大會」將中止。

日本氣象廳指出，百合颱風將於27日至28日從近畿地區往東日本太平洋側接近，大氣環境持續不安定，恐有大雨機會，接近一小時50毫米的雨量，並伴隨打雷。

氣象廳預測，27日白天起的24小時內，東海會有180毫米的雨量、近畿150毫米、關東甲信80毫米；28日白天起的24小時內，東海有100至150毫米、近畿及關東甲信則是50至100毫米的雨量。

報導指出，氣象廳提醒民眾要注意大雨、土石災害，以及河川暴漲、強風等天災，尤其東海、關東、伊豆藷島等沿岸地區還要小心長浪。

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為了颱風防災，靜岡市27日將舉辦的傳統煙火大會「安倍川煙火大會」也宣告中止。「安倍川煙火大會」至今舉辦60多年，都是為戰歿者的慰靈、復興所祈禱，每年大約有60萬人造訪。只是可惜的是，2018年也因為颱風停止，這次是睽違2年的再展開，又再度遭到颱風侵擾。

不過雖然颱風將至，同為關東地區的群馬縣卻爆發集體中暑事件，群馬縣消防保安課表示，26日午後，有10人因為中暑送醫，從13歲的學生到93歲的老者都有，目前有3人是中暑中級，7人輕級，還會持續觀察。