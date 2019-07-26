300人擠2船！利比亞難民超載赴歐　估150人葬身地中海

▲地中海25日發生翻船意外，147人獲救。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

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利比亞胡姆斯（Al Khoms）海岸25日發生翻船意外，預估150人死亡，其中也包括婦女和孩童，成為地中海2019年死亡人數最高的一起船難。聯合國難民署（UNHCR）高級專員格蘭帝（Filippo Grandi）表示，147位倖存者正在接受醫療，未來也會獲得人道救援協助，呼籲利比亞停止拘留人民，並建設其他安全交通路徑。

▲倖存者將會接受醫療與人道救援。

根據CBS報導，利比亞海岸警衛隊發言人加爾森（Ayoub Gassim）向《美聯社》表示，兩艘船上總共乘載了300人，航行到距離黎波里（Tripoli）東方約120公里處時翻覆，目前只找到一具屍體。

格蘭帝表示，這起船難帶來慘烈的啟示，提醒世人利比亞正面臨嚴峻人道主義危機。他希望歐盟在為時已晚之前伸出援手，早日恢復協助地中海的救援行動，並建立離開北非的安全路徑。

▲聯合國難民署（UNHCR）呼籲關注利比亞人道問題。

聯合國難民署預估，2019年每6名難民成功抵達歐洲，就有1人在途中死亡。利比亞鄰近海域於5月和去年1月都分別發生2起船難，數十人擠上橡皮艇，但是不幸翻船死亡。根據聯合國數據，2018年共有116959人想要坐船抵達歐洲，其中就有2297人在旅途中死亡。

根據CBS報導，利比亞獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）於2011年的起義中被推翻後，國家陷入混亂與戰火，各派系互相傾軋奪權，人口販子、武裝組織趁機崛起。許多人想要逃到歐洲尋求更好的生活，但是被官方抓走，關押在缺乏飲水跟食物的拘留中心，也可能遭人口販子虐待、綁架，或者面臨沈船的威脅。



The worst Mediterranean tragedy of this year has just occurred. Restoring rescue at sea, ending refugee+migrant detention in Libya, increasing safe pathways out of Libya must happen NOW, before it is too late for many more desperate people. https://t.co/XuZJpDtZfv