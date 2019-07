300人擠2船！利比亞難民超載赴歐　估150人葬身地中海

▲地中海25日發生翻船意外,147人獲救。(圖/達志影像/美聯社,下同。)

記者吳美依/綜合報導

利比亞胡姆斯(Al Khoms)海岸25日發生翻船意外,預估150人死亡,其中也包括婦女和孩童,成為地中海2019年死亡人數最高的一起船難。聯合國難民署(UNHCR)高級專員格蘭帝(Filippo Grandi)表示,147位倖存者正在接受醫療,未來也會獲得人道救援協助,呼籲利比亞停止拘留人民,並建設其他安全交通路徑。

▲倖存者將會接受醫療與人道救援。

根據CBS報導,利比亞海岸警衛隊發言人加爾森(Ayoub Gassim)向《美聯社》表示,兩艘船上總共乘載了300人,航行到距離黎波里(Tripoli)東方約120公里處時翻覆,目前只找到一具屍體。

格蘭帝表示,這起船難帶來慘烈的啟示,提醒世人利比亞正面臨嚴峻人道主義危機。他希望歐盟在為時已晚之前伸出援手,早日恢復協助地中海的救援行動,並建立離開北非的安全路徑。

▲聯合國難民署(UNHCR)呼籲關注利比亞人道問題。

聯合國難民署預估,2019年每6名難民成功抵達歐洲,就有1人在途中死亡。利比亞鄰近海域於5月和去年1月都分別發生2起船難,數十人擠上橡皮艇,但是不幸翻船死亡。根據聯合國數據,2018年共有116959人想要坐船抵達歐洲,其中就有2297人在旅途中死亡。

根據CBS報導,利比亞獨裁者格達費(Muammar Gaddafi)於2011年的起義中被推翻後,國家陷入混亂與戰火,各派系互相傾軋奪權,人口販子、武裝組織趁機崛起。許多人想要逃到歐洲尋求更好的生活,但是被官方抓走,關押在缺乏飲水跟食物的拘留中心,也可能遭人口販子虐待、綁架,或者面臨沈船的威脅。



The worst Mediterranean tragedy of this year has just occurred. Restoring rescue at sea, ending refugee+migrant detention in Libya, increasing safe pathways out of Libya must happen NOW, before it is too late for many more desperate people. https://t.co/XuZJpDtZfv