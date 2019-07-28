威爾史密斯首次出鏡時尚廣告！漂浮空中重現《阿拉丁》神燈精靈

▲威爾史密斯職業生涯首次出鏡時尚廣告。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

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大家熟知的義大利羽絨服品牌MONCLER（盟可睞），一向以時尚和創新著稱。現在更有大膽想法，找來電影咖威爾史密斯（Will Smith）合作，這不僅是他職業生涯首次出演時尚廣告，更直接在大片漂浮起來，仿佛重演電影《阿拉丁》中的奇幻精靈，令大批粉絲瘋狂，幕後花絮照則揭秘了他如何騰空，快看看和你想的一不一樣。

▲威爾史密斯穿著MONCLER羽絨衣漂浮在空中。（圖／品牌提供）

MONCLER ７月22日在官方網站正式釋出廣告「Genius is Born Crazy（天生我才）」，那些曾被認為偏激或是耽於妄想的執念，都有可能成為真正的天才靈感。對此，找來身為演員、製作人和音樂人的威爾史密斯出演再適合不過，也因為他多方位發展的精神，一直深受粉絲們喜愛。

片中的威爾史密斯，穿著白色T恤與長褲，浮在白色的空間中，長版紅色垂墜而下，讓他的飄浮更真實，威爾史密斯當然不會飛，花絮照公開拍攝過程，他其實是坐在一張白色高腳椅上，修掉椅腳與底座，融入白色背景，浮在半空中的效果就完成。

▲威爾史密斯與品牌「天生我才」理念相近。（圖／品牌提供）

威爾史密斯也在個人IG上宣佈消息，表示這次合作是為了致敬天才們迸發的靈感、激烈的內心鬥爭、無畏的勇氣、積極探索的渴望以及無私的奉獻精神。而廣告片中，他穿著紅色羽絨衣，以盤坐的姿勢漂浮在半空中，時而戴起帽子，時而堅定望向鏡頭，直接讓粉絲回憶起他在迪士尼真人電影《阿拉丁》（Aladdin）中飾演的精靈角色。

其實起初《阿拉丁》不被看好，到最後北美票房高達台幣27億，位居排行榜第一位，都離不開威爾史密斯在劇中又唱又演的驚人實力。然而現在威爾史密斯又多出了一項新成就，那就是在職業生涯中，首次出鏡時尚廣告大片，也代表了他和品牌不斷進化的革新追求，及突破平庸的強大張力。

Will Smith（@willsmith）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 22 日 上午 5:57 張貼

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