陳冠希寵小情人不手軟　送女兒8萬9500元LV排球

▲陳冠希送女兒Alaia要價89,500元的LV排球。（圖／翻攝edcee3000 IG）

記者陳雅韻／台北報導

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陳冠希與中國超模秦舒陪生了女兒Alaia後，這兩位大小情人無疑是他心底最柔軟的那塊，不時曬兩位情人照放閃。日前他更大手筆送給2歲女兒Alaia要價89,500元的Louis Vuitton（路易威登，簡稱LV）Monogram Giant排球，Alaia抱著球甜笑的模樣萌翻了。

▲LV Monogram Giant排球以亮色皮革搭配不同大小的Monogram圖案，附網袋。（圖／翻攝LV官網）

LV以皮革搭配帆布拼接的Monogram Giant排球，由白、橘與粉色等明亮色系構成，裝飾不同大小的Monogram圖案，整體配色非常適合小女孩，可在沙灘上玩或作為居家裝飾，隨球附一個Monogram圖案的襯色網袋，雖然要價近9萬元，陳冠希仍大方送女兒一個，寵愛之情溢於言表。

▲中國名模秦舒培（左）與陳冠希穿著The Marc Jacobs x The Peanuts系列上衣，女兒也加入史努比裝行列。（圖／翻攝shupeicute IG）

身為潮流品牌Clot主理人，陳冠希有新鮮貨也是家人共享，例如Clot以兵馬俑元素設計Air Jordan 13，一家三口都穿上曬親子鞋；他也會穿親子裝，與秦舒培都套上The Marc Jacobs x The Peanuts系列上衣，可愛的Alaia也加入史努比裝的行列，幸福模樣羨煞人。

▲一家三口穿陳冠希主理潮牌Clot與Air Jordan 13聯名鞋。（圖／翻攝edcee3000 IG）