日本鄰居「菜英文」紙條瘋傳6年...網敲碗續集　本尊回應了

▲6年前一個美國家庭搬到日本橫須賀市的新家時，收到來自日本鄰居暖心的英文紙條。（翻攝自reddit）

圖文／鏡週刊

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英文不夠好，不敢開口？發生在日本橫須賀市鄰居之間的美、日跨國情誼，也許有助於克服語言障礙。日本一名中年大叔靠著一張「菜英文」紙條，和美國鄰居展開一段長年的深刻友誼，深受感動的美國鄰居把紙條放上網路，吸引數千網友留言瘋傳，過了6年還有網友敲碗求續集。

Reddit用戶「Theresa52」6年前分享一張手寫工整字跡的英文紙條照片，她和丈夫為了駐紮附近海軍基地，搬進日本橫須賀市一處社區，他們逐一分送啤酒和巧克力給鄰居，包含其中一位鄰居名叫山下弘（音譯，Hiroshi Yamashita）。過幾個小時後，山下弘就為他們一家人帶來了回禮，包括衛生紙、給他們女兒的動物玩偶及一張英文紙條。

紙條上寫著，「我不會說英文，謝謝你們的禮物。」並自介名叫山下弘，52歲，離婚獨居。並問說，「你們是海軍嗎？」還寫上「YES. NO.」讓他們回答，還請他們告訴他小孩的名字，最後感謝他們友善的行動。儘管字條部份文法令人摸不著頭緒，意思需要多加推敲，但善意溢於言表，讓這個初來乍到的美國家庭備感溫馨，也很敬佩，因此把紙條拍下來上傳網路。

「Theresa52」表示，他們對山下弘的手寫字條很印象深刻，尤其根本沒預期會收到一封信和禮物的回報。還對照他們拜訪鄰居時，自介是混雜著英、日文和手機上的GOOGLE翻譯，才順利把禮物交到他手上。有數千網友爭相敲碗續集，隨後「Theresa52」還上傳女兒跟新玩具玩耍的照片，表示「山下弘送的」（all courtesy of Yamashita）。

▲友善的日本鄰居不只送上紙條和衛生紙，也幫他們的小女兒準備了玩具。（翻攝自reddit）

距離紙條被上傳到網路上已經過了6年，仍有網友惦記這一段溫馨的鄰居情誼於底下留言發問，上月竟釣出本尊回覆。

「Theresa52」留言表示，「山下弘是個超棒的鄰居，我們每天早上聊天：）」，還加碼其實不只山下弘，另外3位年長的男性鄰居也很貼心。在他們一家人居住在日本橫須賀市的那4年，這些鄰居定期互相交換禮物和食物，也會一起慶祝或聚在一起吃晚餐，讓「Theresa52」坦言，很想念這些鄰居。她補充說明，山下弘當時是借助翻譯APP寫下那張英文紙條，在他小時候，母親曾與美國水手約會，因此懂得少量的英文。

參考資料：Good News Network、Reddit



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