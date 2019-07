印度天降15kg「淺褐色火球」！農田被撞出1.5米深坑洞　具強大磁引力

實習記者許祐誠/綜合報導

印度比哈爾邦(Bihar)日前有一顆15公斤的「火球」天中墜入一處稻田內,嚇壞正在耕作的農民,據稱巨石具有非常強的磁引力,當局懷疑可能是「隕石」。目前,巨石已被移送至帕特納(Patna)的科學研究機構,並由機構內的科學家進行研究。

根據《衛報》(The Guardian)報導,比哈爾邦馬杜巴尼鎮(Madhubani)24日突然有一顆「隕石」落入一處稻田後發出巨大聲響,不僅嚇壞農民,更造成現場煙霧迷漫。當地一名法官阿薩克(Kapil Ashok)表示,當時農民正在稻田內耕作,突然「看到一個類似火球的物體從天而降」,雖然看起來像是岩石,但巨石發出的亮光「遠遠超過未拋光的石頭,磁引力(magnetic pull)讓它更加具有吸引力」。

#BreakingNews #news #BREAKING Villagers and farmers gather around the crater formed when a suspected meteorite crashed into a rice paddy in Madhubani district in India's Bihar state (AFP Photo/STR)



Source: YAHOO! NEWS pic.twitter.com/ZZItWEHy4f

據悉,等到煙霧散去後,當地村民從1.5公尺深的坑內,搬出重達15公斤、略有光澤的淺褐色巨石。當時巨石先被保存在比哈爾博物館內,但目前已經被轉送至帕特納科學研究機構,交由科學家進行研究。

@isro In the land of Madhubani, fifteen kilograms of stone was dropped from the sky. The potential meteorite is being told. The topic of research is. Bihar government and the Indian government do not take lightly.@PMOIndia pic.twitter.com/XPIcjZj9HJ

「隕石」事件曝光後,引起許多網友熱議,「可能是從馬桶壞掉的飛機上掉下來的屎」、「感覺不像是岩石」、「隕石撞擊的規模應該不會這麼小吧」、「這種規模的隕石不常見,以往在西伯利亞造成無數損害的隕石,大小大多只有毫米」,但也有網友認為,「只要是從宇宙掉下來的都是隕石」、「我認為他們不應該徒手抓隕石」。

印度在2016年也發生一起「隕石」撞擊事件,當時印度南部坦米爾納杜邦(Tamil Nadu)當局表示,有一顆隕石砸死一名公車司機,還造成3人受傷,普遍獲得當時印度科學家的支持,但美國國家航空暨太空總署(NASA)隨後對此提出質疑。