貼心錯了嗎？　女服務生偷將懷孕客人飲料「去酒精」被罵翻

▲女服務生認定客人懷孕，擅自幫她改成無酒精的雞尾酒。（示意圖／達志影像）

實習記者羅明輝／綜合報導

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一名在餐廳工作的女網友最近在Reddit論壇上發文訴苦，她表示自己有次基於好意，默默替一位「似乎是懷孕」的顧客將飲料更換成「無酒精飲料」，沒想到對方知情後，卻憤而找經理理論，害她因此短時間內無法上班。不過底下大部分網友看完文章卻不領情，紛紛留言指責她這麼做是多管閒事。

根據《太陽報》報導，網友「YouGottaStopThat」發文提到，她擔任餐廳服務生已經3年了，某一天晚班時，有一群將近40歲的女士來到餐廳用餐，當她為這群女士送上她們點的4杯調酒時，無意間聽見其中有1人正在講述自己懷孕14週以來的情況。當她再次經過這桌時，幾名女士仍然在討論著懷孕的話題，「雖然我沒有直接問她們，不過我覺得，那位女士應該是真的懷孕了。」

幾分鐘後，女士們麻煩她再替她們上一輪飲料，她擔心飲酒對孕婦不好，於是偷偷去拜託與自己交情不錯的調酒師，將其中一杯雞尾酒更換成無酒精的，就這樣若無其事地端上去。飲料被更換的女士也沒有發覺有異，照常開心的大聲暢聊。





▲ 女服務生聽見客人談論懷孕14週的事，於是認定對方是名孕婦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「YouGottaStopThat」說道，等到這桌客人要結帳時，她發現調酒師在「懷孕女士」的訂單上特別標記了virgin（無酒精），「雖然這位女士一開始沒有留意到這個註記，結帳完就馬上離開了，不過幾分鐘後，她卻又跑回餐廳，詢問我帳單上的飲料旁邊為什麼有virgin這個詞，這是什麼意思。所以我就老實跟她解釋，我覺得她懷孕了，所以幫她把飲料偷改成無酒精的。」

沒想到這位女士聽完後，竟憤而要求她退還小費，還直接找店經理投訴。經理隨後也把她叫到辦公室怒斥了一頓，說她這樣的舉動恐怕會讓店家吃上官司，決定暫時取消她的排班，這讓她相當難過，認真思考自己是不是應該辭職，另謀出路。

對此，網友在下方留言，「除非妳親眼看到這位客人的驗孕棒，否則妳根本不能隨便確定她有懷孕」、「她也可能是在講別人的事、自己之前懷孕的事或之後的規劃啊。更何況這也不關妳的事吧」、「你是一名服務生，本來就不應該因為顧客身分，而給予差別、不公平的服務內容。」「妳永遠都不應該把自己的道德跟價值觀強行加諸在別人身上」。