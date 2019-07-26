法國挖出重達半噸2米恐龍大腿骨　1.4億年還保有肌肉疤痕

▲考古學家在昂雅克沙朗特鎮（Angeac-Charente）挖出2米長且重達半噸的恐龍大腿骨。（圖／美聯社）

實習記者范芷菱／綜合報導

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法國考古學家近日在西南部夏朗德省（Charente）昂雅克沙朗特鎮（Angeac-Charente）挖出巨型恐龍大腿骨。據悉，這約2米長且重達半噸的大腿骨活躍於1.4億年前的侏羅紀晚期，屬於蜥腳下目的草食性恐龍。驚人的是，考古學家居然在骨頭上發現附著的肌肉與疤痕，實屬罕見。

Un fémur de dinosaure géant découvert en Charente https://t.co/KpdOCn6hZI #Rediff

據The Local France報導，位於昂雅克沙朗特的挖掘地點是歐洲數一數二的考古現場，自考古學家2010年開始挖掘以來，已經出土了7500以上的大小骨骼，分別屬於45種不同種類的恐龍。巴黎國立自然史博物館（National History Museum of Paris）古生物學家亞蘭（Ronan Allain）表示，「可以從骨頭上看到肌肉、肌腱和疤痕。這是一個非常罕見的發現，因為大型的身體組織往往會自行崩解與碎片化。」

▲梁龍、腕龍都屬於蜥腳下目的恐龍，此為位於柏林的卡內基梁龍骨架。（圖／翻攝自維基，如下同）

這根超巨大腿骨大約2公尺長、重達半公噸，被認為是屬於蜥腳下目的草食性恐龍。蜥腳類恐龍的特徵是具有小型頭部、長頸、長尾巴以及粗壯的四肢，目前是人類已知陸地上出現過的最巨大的動物，像是知名的梁龍、腕龍都屬於此目。

▲芝加哥歐海爾國際機場的腕龍骨架模型。