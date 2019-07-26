逼女同志當眾親嘴　英「恐同4少年」因仇恨犯罪遭起訴

▲因為拒絕表演親嘴，梅蘭妮亞(右)和克莉絲被打到渾身是血。(圖／梅蘭妮亞提供)

記者朱錦華／絧合報導

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「有線電視新聞網」(CNN)周四( 25日)報導， 之前涉嫌攻擊女同志伴侶的英國4名「恐同」少年，已經遭到起訴。

英國倫敦警察廳在聲明中說，4名年齡在15至17歲的青少年，因觸犯《公共秩序法》(Public Order Act)，以「仇恨犯罪」罪名遭到起訴。

此外，當中一名15歲少年同時被控「處理贓物罪」，另一名16歲的少年則要面臨持有大麻的指控。 上述4人將於8月21日在倫敦「海布里角青少年法庭」(Highbury Corner Youth Court)受審。

CNN報導，這起在英國引發眾怒的案件發生在今年5月。烏拉圭空姐梅蘭妮亞․蓋莫那特(Melania Geymonat)6月6日在臉書PO出長文，描述當天事發當天遭遇。

5月29日晚上，她和同性伴侶克莉絲(Chris)搭乘倫敦一輛夜間公車回家。她們全坐在巴土上層的前排座位，期間，兩人有了接吻等親密動作。 然而，之後兩人卻遭到「恐同襲擊」。

梅蘭妮亞在臉書上說，被看到接吻後，至少有4名男子開始騷擾她們。這些人用猥褻的語言辱駡她和克莉絲，要求她們親嘴給他們看，最後還搶走了兩人的財物。

梅蘭妮亞寫道：「他們的行為像流氓一樣，要求我們接吻，說想要看到這樣的畫面。此外，他們還一邊衝著我們喊：「女同性戀」，一邊比劃出一些性愛姿勢。」

當梅蘭妮亞拒絕了這些人的要求後，她和克莉絲遭到對方的毒打。 事發後，梅蘭妮亞在臉書上PO一張照片，顯示她與克莉絲坐在公車上，渾身是血。 兩人後來被送往當地醫院救治。，梅蘭妮亞告訴CNN說，她的鼻樑斷了。

梅蘭妮亞在臉書PO出的長文引發許多網友聲援。 此外也有不少英國政界人士出面譴責「恐同」行為。倫敦市長薩迪克․汗形容這是一場「讓人厭惡的攻擊事件」。當時還是首相的梅伊說：「任何人都沒有必要隱瞞自己是誰、或自己愛誰，我們必須共同努力，根除針對LGBT群體那些不可接受的暴力行為。」

今年6月，克莉絲投書英國《衛報》，呼籲大眾採取行動，減低反同性戀者、雙性戀者和變性者的仇恨犯罪發生。