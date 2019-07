跳下月台追狗！白衣男「鐵軌狂奔」害列車全斷電　倫敦火車大停擺

Was wondering why were stopped on the way to Waterloo



Then a dog runs past the train window



Then his owner chasing him a few hundred metres behind



Going to be late @IntWresLeague ! pic.twitter.com/tCwjPCztbU

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國倫敦滑鐵盧車站日前發生一起離譜的事件,一名男子為了追回自己失控的寵物,直接跳下火車月台、在一條條電氣化鐵路鐵軌中奔跑,導致在該條線路上的列車被斷電,所有進出該站的路線都停擺,讓目睹的乘客都忍不住傻眼。

各大社群網站25日傍晚瘋傳一段影片,其中一名身穿白衣短褲的男子在火車軌道上奔跑,看來相當危險。《都市日報》報導,這名男子在追趕他的狗,使西南鐵路公司不得不在傍晚7時左右暫停運行所有進出滑鐵盧車站的鐵路線直到當天晚上。

滑鐵盧車站是倫敦最熱鬧的車站之一,卻因為這名男子而停擺。乘客指出,當時在這條線路上行進的列車都被斷電,因為列車使用的是電氣化軌道。23歲的目擊者威爾莫特(Adam Willmott)指出,他乘坐的火車在沒電的情況下停駛了20分鐘。

威爾莫特提到,當他看到那名男子沿著鐵軌狂奔時都嚇呆了,「我們看到一隻狗沿著鐵軌跑,20秒後有一個男人追了上去。狗跑得快多了,那個人看起來很累。」他和其他許多乘客被困在沒有冷氣的火車上,但當天倫敦氣溫最高達到攝氏38度。

威爾莫特說明,「我們沒有冷氣,但天氣越來越熱。車長說,他不知道我們什麽時候可以繼續向前。」他也在推特上寫道,「人們在35度的高溫之下被困在倫敦滑鐵盧站附近的火車上,而且沒有水,情況不太好。」

西南鐵路公司發言人事後表示,「我方證實,這起非法闖入事件涉及一個人沿著鐵軌追趕一隻狗。滑鐵盧站及沃克斯霍爾站間已經恢復通行,也已經請來英國交通警察處理這起事件。」