巴西哥「公主抱嬌妻」狂奔進急診室　感人真相竟是…急著丟包屍體！

▲巴西男將老婆公主抱進急診，沒想到卻是他自己槍殺棄屍。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

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巴西日前發生一起老公槍殺老婆的案件，但一開始透過監視器畫面看到男子將老婆公主抱，著急地衝進醫院，沒想到背後其實是他狠心槍殺妻子後，想透過丟包醫院推卸罪刑。

根據英國《每日郵報》報導，住在巴西21歲的馬丁斯（Nathan Chaves Martins）日前將老婆席爾娃（Gabriella Custodio Silva）以公主抱的方式送到當地的貝瑟斯達醫院，一開始獨自衝進急診室求救，希望可以有醫療人員協助，接著將老公從後車廂抱出，原本被醫院人員大讚「真的是很深情的老公」。

沒想到席爾娃在送醫沒多久，就宣告傷重不治。醫師發現席爾娃的死因是因胸部中槍，原想通知馬丁斯，卻發現他人已經不見只好報警處理。院方表示，當時馬丁斯將老婆送進急診間後，就說要去登記個人資料卻再也沒有回來老婆身邊。

警方調查，馬丁斯在案發當天，在家中跟老婆發生爭執，一氣之下竟拿槍斃了妻子，甚至在將老婆送到醫院後，還將車先開回家接著才逃跑。馬丁斯的母親表示，當時確實有聽到兩人講話聲與槍聲，但進屋查看發現夫妻倆都不在。警方循線逮捕到馬丁斯時，他泣不成聲表示，「沒有想到最後會失去妻子」。