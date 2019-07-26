突尼西亞總統92歲病逝　聯合國秘書：他是歷史中最關鍵角色！

▲突尼西亞總統艾塞布西在6月入院後首次公開露面。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

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突尼西亞總統艾塞布西（Beji Caid Essebsi）25日過世，享耆壽92歲。他是北非國家第一位民選總統，也在1950年代帶領突尼西亞擺脫法國統治獨立建國，對當地人來說，艾塞布西是一個世代的精神象徵。

身為突尼西亞國父的繼任者，艾塞布西在2014年時因為阿拉伯之春革命，以88歲的高齡重出江湖，透過中立派呼聲黨（ Nida Tounes）的行動，抵抗聲量漸漲的伊斯蘭基礎教義派，也成功在茉莉花革命後，解決政治動盪不安的問題，艾塞布西被視為統一突尼西亞的象徵。

在一份呼聲黨的聲明指出，「突尼西亞失去了一位資深領導者，他在近代各場重要戰爭，從對抗殖民主義獨立建國，一直到建立民主制度都沒有缺席。」不過這樣漫長的政治生涯中，艾塞布西也不乏有許多爭議。

政治分析家謝里夫（Youssef Cherif）形容道，「他的政治生涯褒貶參半，雖然建立民主制度，但是從1960到1980年代，他卻為獨裁政府工作，而且在2011年民主抗爭中，他也扮演了保守勢力的角色。艾塞布西後來致力推廣教育與進步價值，但也不斷助長任用親屬的歪風。」但是在聲明的尾聲，謝里夫還是表示艾塞布西是「突尼西亞最偉大的政治人物之一。」

突尼西亞在上月27日時曾經發生大規模爆炸案，而艾塞布西在爆炸隔天也因重病住院。醫院治療將近一個月後，於昨天（25日）在突尼西亞軍醫院去世，官方證實此消息，政府也宣布全國將默哀7天，數個鄰近國家紛紛表達遺憾。

▲突尼西亞總統艾塞布西病逝的醫院。（圖／達志影像／美聯社）

國際對此事也保持高度關注，聯合國秘書吉特瑞斯（Antonio Guterres）表示，「艾塞布西總統是一個歷史上關鍵的角色，他帶領國家走向民主。我們可以稱呼他是突尼西亞先鋒，阿拉伯與非洲的拓荒者與世界的領導者。」