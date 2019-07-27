潤娥撞包最美千金何超蓮沒在怕！小露香肩、托腮裝可愛示範夏日穿搭

▲ 南韓女星潤娥完美示範夏季出遊穿搭。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

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南韓女星潤娥一直是時尚圈寵愛的焦點，近期她PO出穿著黃色小洋裝出遊的照片，卻意外發現手上這一咖很眼熟，原來是無數名人加持過的火紅的包款Mini Chloe C，就連超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、香港最美千金何超蓮都難逃撞包命運。

▲ 潤娥入手MINI CHLOÉ C咖啡色包包，NT$44,400。（圖／品牌提供）

南韓少女時代成員潤娥驚人顏值總是令粉絲著迷，最近她更示範夏日最佳出遊穿搭，以黃色背心洋裝搭配編織草帽，一頭浪漫長捲髮，展現濃濃的度假氣息。換個角度，潤娥坐在樹下，托腮微笑的神情直接電暈粉絲。然而後方咖啡色包包相當眼熟，原來是上半年最火的街拍包款Mini Chloe C，在今年（2019）春夏推出，共有鍊帶手拿包、腰包或肩背手提兩用包等款式可供選擇，設計簡潔，造型小巧適用各種場合。

▲香港最美千金何超蓮也撞包，NT$44,400。（圖／品牌提供）

不過難逃撞包命運的還有香港最美千金何超蓮，畫面中她以輕鬆的穿著，牛仔外套搭配白色小洋裝，將白皙肌膚和溫柔氣息襯托的更為迷人，意外和潤娥選擇同色包款，搶眼的「Ｃ」字經典金屬配件鑲嵌於外部，頓時成為畫面焦點。

▲坎達兒珍娜詮釋黑色包款（上）NT$44,400，另也有咖啡色拼接款可供選擇NT$48,500。（圖／品牌提供）

話鋒一轉，辣度破表的超模坎達兒珍娜則是選擇黑色Chloe C搭配豹紋緊身洋裝，包款小巧，用手提方式更顯神秘氣息， 頓時便將人行道變成伸展台，難怪眾多女星冒著撞包風險也要入手。

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