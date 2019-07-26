美方反對武力干預香港局勢　蓬佩奧：希望中國做對的事

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於26日接受《彭博社》電視採訪時，被問及解放軍介入香港反送中的問題。他表示，希望中國能夠有所克制，並且能夠做「對的事情」，保持和平才能夠符合全球利益。根據了解，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）今也發表聲明，表示無法接受軍隊以武力干預局勢。

▲香港721元朗事件，白衣人手持棍棒攻擊路人及特定人士。（圖／路透社）

蓬佩奧表示，希望中國政府克制，香港抗議也能夠保持和平，「我們需要中國去做對的事情，我們也希望他們會這麼做，希望抗議活動能夠保持和平，我們認為這是重要的。」

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）聲明，中國讓駐港部隊干預局勢，只會讓情勢越來越緊張，不論是解放軍或犯罪組織，暴力行為都只會破壞香港的法治與自治。兩位主席麥高文（Jim McGovern）與盧比歐（Marco Rubio）呼籲，香港政府應該傾聽人民合理表達的訴求，展開對話，川普也應公開譴責暴力，關注在港美國公民以及全體香港人的安全。

▲大陸外交部發言人華春瑩24日主持例行記者會。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

根據了解，美國日前表示，犯罪黑幫對抗議群眾和圍觀者施加暴力，是「特別令人不安」的行為。中國外交部發言人華春瑩23日回應，有跡象顯示外國勢力在幕後操作，點名要求美國把「黑手」拿開，「請相信中國中央政府和香港政府將會為人民帶來福祉，而我們會堅持做對的事。」

對此，美國駐香港及澳門總領事館發言人塞爾諾維茨（Harvey Sernovitz）於24日表示，「這真是一個荒謬的言論，香港持續發生的示威行，反映了香港人民的情緒，以及他們對於逐漸被侵蝕的自治的擔憂。」

▲香港721反送中示威，警方發射催淚彈、橡膠子彈。（圖／路透）

《時代雜誌》指出，北京長久以來將香港或領土其他區域的動盪歸咎於外國勢力，美、英兩國尤其常常成為箭靶。這一次香港反送中抗議，歐美各國政府都發出聲明要求政府尊重抗議人士的權利，中國批評外國干政的炮火也更加猛烈。