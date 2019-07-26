海邊漂來勇者之盾…日本網友超浪漫：冒險平安結束了嗎？　29萬網友幫圓故事

近所の海岸を散策していたら、勇者の盾っぽいのが漂着していた。冒険は無事に終わったのだろうか。 pic.twitter.com/l7nVLQWYzK

記者林瑩真／編譯

勇者之盾飄洋過海，選中你成為英雄！日本三重縣鈴鹿鎮一名網友日前在海邊散步，竟然在海灘中發現一個傳奇英雄的盾牌，於是將此事PO網分享，意外收到大批網友的回應。

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「在住家附近的海邊散步，一個像勇者之盾的東西漂來了，不曉得勇者的冒險平安結束了沒有。」從網友PO出的照片來看，盾牌整面幾乎生鏽，不過整體結構仍然完好，看得出盾牌上有著一個像老鷹戴著皇冠的標誌，頗有意境。

▼網友也在海灘發現冒險的同伴。

え…



こないだ仲間になりたそうな子も漂着してたけど…



これは冒険の予感 pic.twitter.com/Ju0to57lCw

不少網友覺得這宛如一場冒險的結束，是一個很詩意的結局，但也有網友認為這是一場冒險的開始，紛紛留言「勇者啊！你內心渴望著冒險嗎」、「拿起盾牌吧！接受你英雄的身分」、「你聽到你內心的聲音了嗎？屬於你的冒險即將展開」、「你就是被選中的人！」

不過原PO透露，在他想撿起盾牌的那刻，突然一個大浪又把盾牌捲了回去，「看來我並不適任當個英雄」。更令人驚訝的是，有網友表示，他的孩子就曾經在連鎖百貨買回一個一模一樣的盾牌，價值不過100日圓（約新台幣27元），顯然是某處的孩子不小心弄丟了自己的盾牌，意外讓大海「磨練」了一番。

只是網友仍十分浪漫，留言「那這個小勇者完成任務了嗎」、「或許小勇者已經走在成長的路上了」，該PO文吸引29.1萬個讚以及8.3萬的轉發。

▼網友說自己也當過勇者，打敗了魔王，現在引退當了個武器店的大叔。

これ、僕が勇者だったころのものです。最後の戦いの時に崖から落ちていきました。海岸に流れ着いたんですね。魔王は倒しましたが、その時の怪我がもとで引退して今は武器やのオヤジです。#勇者の盾#勇者の剣 pic.twitter.com/RlGBl00Rrn