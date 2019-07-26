越南5死2傷「雙重車禍」！卡車直撞圍觀群眾　一人正走路去叔叔葬禮　

▲ 越南23日發生嚴重的雙重死亡車禍，造成現場交通堵塞。（圖／翻攝自企鵝號，下同。）

實習記者許祐誠／綜合報導

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越南海陽省（Tỉnh Hải Dương）日前發生一起5死2傷的雙重車禍，當日凌晨4時發生一起車禍後，吸引許多民眾於路旁圍觀，沒想到，當日早上6時，突然又有一輛失控卡車撞入圍觀群眾，導致5人當場身亡，其中一名死者正走路去參加叔叔葬禮。另外有一名路過男子前去關心車禍現場時，才發現死者竟然有自己的兒子。

根據Cand.com.vn報導，一名81歲男子23日於凌晨4時30分在馬路上練習助行器時，突然遭到一輛16人座的卡車撞擊，當場死亡，這起事故引起許多好奇的民眾圍觀。沒想到，當天早上6時，許多民眾仍待在現場圍觀時，突然一輛卡車失控撞上圍觀群眾，當場輾壓7名民眾和4輛機車。

根據當地交警描述，共有5人當場身亡，另有2人受傷。其中58歲死者道光歡（ Dao Quang Thuan，音譯）正在走路去參加叔叔葬禮，沒想到在路旁等著過馬路時，被卡車撞死。道光歡親屬表示，他平時樂於助人，而且有3個已經成立家庭的孩子，大家聽到他離世的消息都非常震驚。據悉，道光歡親屬已於24日幫他舉辦葬禮。

▼ 道光歡親屬為他舉行葬禮。（圖／翻攝自企鵝號）

除了道光歡之外，還有另外4名受害者，其中一名是45歲死者Truong Minh Khang是泥瓦匠，住家距離事故現場約200公尺遠，與妻子生了一男一女。事故中最年輕的受害者Nguyen Quoc Hoang僅17歲。他父親痛苦地表示，「兒子一早就騎車上學，我7點多準備出門上班時，看到卡車撞了許多人，走過去看一下，幾分鐘後就發現其中一個人是我兒子。」

據悉，卡車司機當下身受重傷，已被送往醫院。警方也正在進行調查，並從紀錄器的數據上得知，卡車於事故前的行駛速度為時速65公里。當地居民也要求警方盡快調查事故原因外，並提出修建天橋等解決方案，以防類似的事情再次發生。

▼ Nguyen Quoc Hoang的父親對於兒子去世的消息感到相當難過。