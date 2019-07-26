泰農詭異裸趴死在床上　下體戴著「粉色保險套」

國際中心／綜合報導

泰國中部的素攀武里府25日發生一起離奇命案，一名大約35歲的農民全裸陳屍在自家床上，且下體還戴著一個粉紅色保險套，死狀相當詭異。警方透露，目前已排除他殺的可能，懷疑死者是在性愛過程中心臟病發，詳細死因要等解剖後才能確定。

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▲農夫被發現時全裸趴在床上。非當事者。（示意圖／CFP）



據khaosod報導，鄰居表示，25日早上已經到工作時間，這位農民卻遲遲沒有出現，於是就到他家門口敲門，想說都沒人應門便從窗戶看進去，想不到竟撞見對方面部朝下，趴在床上一動也不動，不論怎麼呼叫都沒反應，這時才驚覺事情不對勁立刻報警。

▲農夫死亡時下體還戴著粉紅色保險套。（示意圖／免費圖庫pixabay）

警方到場後小心翼翼地將遺體翻到正面，發現死者的生殖器竟然還戴著一個保險套，疑似性交到一半突然「心臟病發」身亡，死亡時間約1至2小時，現場並沒有任何打鬥痕跡，身上也沒有傷口，需要經過驗屍才知道是否自然死亡。

報導指出，死者平常和左鄰右舍一起經營芒果園，有目擊者透露，前一晚還看到他到市場裡買菜，看起來和平常沒什麼不同，實在是走得相當突然。