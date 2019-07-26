路透：美日部長級貿易談判　8月1日華盛頓登場

▲ 日本經濟大臣茂木敏充2019年5月在東京與美國貿易代表萊特海澤會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

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美日貿易協商工作出現新進展，知情人士透露，雙方8月1日將舉行部長級會議，相關談判作業已進入籌備階段，屆時日本經濟大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）將在華盛頓與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）見面。

路透社報導，美國總統川普著眼於縮小對其他國家的貿易逆差，他先前向日方施壓要求加快貿易談判，為美國商品進入日本市場鋪路，特別是農產品領域，並進一步處理貿易逆差一事。對此，日本則是抱持較為謹慎的態度，期盼美方能降低汽車零件關稅。

事實上，美國2018年對日本的商品貿易逆差達676億美元，儘管日本是美國重要的盟友之一，但川普也曾威脅對日本進口汽車加徵25%的關稅，以解決貿易逆差的問題。

在今年6月的大阪G20峰會上，美日雙方都以證實會有「好消息」發布。外界推測，此次的華盛頓會議將會帶來正面消息。此外，日方官員也透露，首相安倍晉三9月將出訪美國紐約，料與美國總統川普見面。

在美日貿易處於協商階段的同時，日本與韓國近來也在經濟貿易方面陷入紛爭。根據日媒稍早取得的消息，日本政府最快會在8月2日的內閣會議上，正式宣布是否把南韓從「貿易白名單」移除，一旦正式公布，將會於21日後生效。