舊貨店買了1張「泛黃裸女圖」　竟是席勒作品...價值620萬！

▲席勒1918年畫出這幅作品，同年死於流感。（圖／翻攝自Galerie St. Etienne）



實習記者黃可昀／綜合報導

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美國一名男子先前到舊貨店裡挖寶，無意間發現一張老舊的泛黃裸女圖，他越看越覺得一定是某位大師的傑作，便立刻買下拿去給專家鑑定，果然發現這就是20世紀著名畫家席勒（Egon Schiele）的作品，如果拿去賣至少可以賺10萬美元（約新台幣310萬元）至20萬美元（約新台幣620萬元）。

據CNN報導，負責鑑定這張畫作的是紐約Galerie St. Etienne畫廊的主管卡莉爾（Jane Kallir），她對於席勒的作品非常著迷，這30年來她鑑定了無數作品，卻大部分都是假貨，然而這張泛黃的裸女圖令她印象特別深刻。

卡莉爾表示，她當時是收到這名男子的電子郵件，點開圖片後眼睛馬上為之一亮，當下就趕快約對方帶著畫作前來確認，一見到這件作品便驚訝的說「我99%確定這是真的！」最後經過其他作品的多方比對，證實這確實是席勒本人畫的圖。

報導指出，席勒是20世紀奧地利表現主義畫家，畫作中的裸女1918年開始擔任席勒的模特，曾出現在多幅作品中，有時候也會帶著母親一起擔任人像模特。卡莉爾指出，席勒當年正在研究一幅石版畫作，因此畫了大量的草稿，這幅裸女畫能加進其他22張圖紙的序列之中。

現在這幅裸女圖展示於Galerie St. Etienne畫廊，價格落在10萬到20萬美元，若順利出售，一部分收益將會捐給慈善機構幫助他人。