百萬人衝51區！這次挑戰「直闖尼斯湖堵水怪」　當地人警告：這是步入險境

▲ 網友在臉書號召民眾一起直闖尼斯湖，揭開水怪的真相 。（圖／翻攝自Storm Loch Ness, Nessie can’t hide from us all臉書活動頁）

實習記者羅明輝／綜合報導

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上（6）月才有網友在臉書發起一項名為「直闖51區」的活動，開玩笑號召全球民眾，一起闖入美國秘密軍事基地去看外星人，吸引超過190萬人響應與美軍關切。沒想到最近又有人在臉書發起類似活動，這次是邀請大家「突襲尼斯湖」，尋找尼斯湖水怪的蹤跡，令當地民眾及相關機構十分不安。

根據《News18》及《紐約時報》報導，一位名叫布萊恩（Bryan Richards）的網友，上周在臉書發起了「直闖尼斯湖，尼斯湖水怪無法躲過我們所有人」（Storm Loch Ness, Nessie can’t hide from us all）的活動，號召大家一同在9月21日前往在蘇格蘭高地（Scottish Highland）、以水怪傳說聞名的尼斯湖（Loch Nesss），一賭水怪的面貌，目前已經吸引2.6萬人響應。

▲ 尼斯湖水深又冷，天氣變化大，相當危險。（圖／翻攝自維基百科）

這項活動隨即引發英國皇家全國救生艇協會（Royal National Lifeboat Institution）關切，協會發言人潔瑪（Gemma McDonald）表示，「其實尼斯湖一年365天，無時無刻都對外開放，實在沒有必要特別發起一項『突擊活動』。」

救生艇協會也在粉絲專頁發文提到，「尼斯湖不像51區，牽涉到美軍層面，乍看上去直闖尼斯湖的行動，可能沒有突襲51區的危險性來得高，但貿然亂闖這裡，還是會發生其他的問題。」

一名救生員就警告，「參加尼斯湖突襲行動是一個糟透的冒險，絕對是步入險境，因為尼斯湖又深又冷，天氣也難以預測。如果大家因為好奇就來探索，那麼一旦發生緊急狀況，我們恐怕沒有足夠的空間來救援這麼一大批的參加者。」

▲ 一直以來都有不少目擊尼斯湖水怪的案例。（示意圖／CFP）

尼斯湖的形狀狹長，230公尺深，是英國倫敦知名地標大笨鐘高度的兩倍，它在格倫莫爾山谷（Glen Mor Valley）綿延數公里，將蘇格蘭高地一分為二。救生員補充，湖水平均水溫約攝氏6度，天氣可以在幾分鐘內就馬上改變，湖浪則可高達4公尺，潛在的危險因素相當多。

據了解，自1933年以來，只想一提到水怪，不少人的首選探索地點絕對是尼斯湖。在有遊客首次宣稱在這座湖中看到水怪後，隔年，紐約時報就陸續報導了多達55則「尼斯湖水怪」的相關文章，因為那時幾乎每一周，都有不同的人說他們目賭了水怪。一直到現在，各種「水怪真相」眾說紛紜，有人說牠只是大象的鼻子、漂流在湖上的樹木，還有人說牠是附近觀光業者故意製造的噱頭