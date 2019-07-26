倒臥沙漠4天瀕死　越野單車手見「一坨死牛」救回老翁一命

▲警方困在泥中的吉普車，旁邊的狗也並無大礙。（圖／美聯社）

實習記者范芷菱／綜合報導

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一個人在偏僻的地方旅遊最害怕碰到突發狀況，卻又求助無緣。美國73歲的倫道夫（Gregory Randolph）日前帶著2隻狗，開車到西北的奧勒岡州（State of Oregon）內陸遊玩，卻困在沙漠長達4天。就在他頻臨死亡之際，剛好被一位騎單車的人發現，幸運地撿回一命。

據《衛報》報導，倫道夫開車駛離公路，並來到24公里外的乾枯河床，沒想到吉普車卻陷入泥中無法動彈，所以只好帶著一隻狗徒步返回公路求救。然而沙漠天氣炎熱，加上缺少水食物和情況下，他走了22.5公里後體力不支倒地，在艷陽的曝曬下逐漸喪失知覺，就這樣一動也不動地度過了4天，直到有人路過。

▲倫道夫（Gregory Randolph）日前前往奧勒岡州（State of Oregon）內陸遊玩。（圖／翻攝自Google Map）

來自波蘭的昆洛尼斯（Tomas Quinones）表示，他當時正打算騎單車橫越沙漠，忽然看到遠方有一「坨」東西，還以為是一隻死掉的牛，近看才發覺是一位昏迷的男子，「我注意到他有時會看向我，但目光很散亂。」倫道夫當時身上已經嚴重曬傷，而且不能張口說話更無法自行喝水。

由於那裡地處偏僻，手機根本連不上訊號，幸好昆洛尼斯身上隨時帶有GPS定位追蹤器，急忙按下「SOS」求救，他表示幸好身上有求救設備，不然需要騎6個多小時的單車才會到有電話的地方。

▲幸好昆洛尼斯身上隨時帶有GPS定位追蹤器，此為GPS追蹤器示意圖。（圖／示意圖／記者郭世賢攝）

救護車一個多小時後趕到現場，將倫道夫送往醫院急救；警察隨後也來到現場，將小狗帶走並展開搜查車子和另外一隻狗的下落，所幸都無大礙。