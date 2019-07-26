加拿大小提琴家爆15歲遭名師布洛斯基性侵　通報還被校方譏：誰相信妳

▲ 加拿大小提琴家拉拉聖薔透露自己曾經遭到老師性侵。（圖／翻攝自Lara St. John臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

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48歲的加拿大小提琴家拉拉聖薔（Lara St. John）25日向媒體爆料，自己過去在就讀費城（Philadelphia）的寇蒂斯音樂學院（Curtis Institute of Music）期間，曾經多次受到當時78歲的小提琴名師布洛斯基（Jascha Brodsky）性侵與虐待，好不容易鼓起勇氣告知校方，後反而被校長忽視、甚至冷嘲熱諷，讓她身心俱疲。

根據《費城詢問報》（The Philadelphia Inquirer）報導，拉拉聖薔透露，自己當年來到美國求學，向尊敬的知名小提琴家布洛斯基請益，卻慘遭對方一再性侵。直到1986年，她實在忍無可忍，向學院告知布洛斯基對自己的所作所為時，卻反而受到當時的院長菲茨派翠克（Robert Fitzpatrick）調侃，「哦！天啊，你覺得大家會相信誰？是一個來美國不久的15歲女孩，還是已經在這裡任教十幾年的教授？」

拉拉聖薔的2位多年老友也提到，即使事情已經經過了30年，她們仍然記得當年院長就這樣駁回了拉拉聖薔的控訴。對此，退休後現居巴黎的菲茨派翠克回應，「我絕對不承認她們對我的指控，當時拉拉聖薔只跟我說過布洛斯基會跟她有些「肌膚之親」（touchy feely），但從來就沒跟我提過性侵這個詞。」

▲ 著名小提琴家布洛斯基對多名女學生伸出魔爪。（圖／翻攝自Dunevawj推特）

《費城詢問報》記者隨後聯繫上另外4名不願具名的女性，她們都曾在1980年代就讀過寇蒂斯學院，也都是布洛斯基性騷擾的受害者：一位女性透露，自己18歲時被布洛斯基邀請去吃晚餐，接著他就試圖強吻她；另一名女性說道，自己16歲時，布洛斯基多次邀請她去聽音樂會跟吃飯，經常趁機偷牽她的手，還試圖親吻她的脖子；第三名女性表示，自己在20歲那年與布洛斯基吃了一頓飯後，之後就被迫與他維持了長達兩年的性關係；最後一名女性則說，自己20歲時被布洛斯基邀請去錄音，過程中對方也試圖強吻她，讓她相當害怕，用盡全力拒絕，事後還被告知說，「我有去找治療師分享我跟妳之間發生的事，他說我的行為不恰當，但妳也反應過度了。」





▲ 寇蒂斯音樂學院對性侵案的隱瞞令校友失望。（圖／翻攝自維基百科）

儘管布洛斯基早已在1997年去世，不過拉拉聖薔於2013年重新向院長狄亞茲（Roberto Diaz）寄出了投訴信，請求學院重新調查當年的事。院方也隨即聘請律師里維絲（Morgan Lewis）負責調查。然而，整個調查過程卻只有取用了菲茨派翠克和當年的主管葛拉夫曼（Gary Graffman）的證詞，並沒有收集任何一名受害女性的言論。

在拉拉聖薔近日向曝光布洛斯基的惡行後，寇蒂斯學院媒體發言人詹森（Patricia Johnson）隨即向所有校友發送了一封郵件，要求他們不要公開討論這件事，也不要在社交網站上多做評論，這樣的做法也令不少校友都深感失望。