泳池跌倒擦傷！食肉菌入侵右手整隻壞死　「醫藥費3千萬」卻永久傷殘

▲ 為維護泳池水質，業者通常會使用適量的氯，以達到淨化及消毒功能。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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許多人會在炎炎夏日到水上樂園玩水消暑，但水質乾淨與否相當重要，美國南卡羅萊納州2017年便發生一起駭人的事件，一名女子到在水上樂園水池裡被人造浪沖倒在地，不慎擦傷手臂，沒想到因此感染食肉菌，整隻右手壞死，如今得面臨破百萬美元的醫療費用。

貝弗莉（Beverly Lanham）2017年6月前往南卡默特爾海灘的Wild Water & Wheels水上樂園，在波浪遊泳池中被海浪沖倒，右手手臂摩擦到池底、造成擦傷，細菌進入她的身體，讓貝弗莉患上壞死性筋膜炎，又稱食肉菌感染，歷經多次手術後仍留下永久性的缺陷，持續受到劇痛折磨，醫療費用更超過百萬（約新台幣3107萬元）。

貝弗莉對園方提起訴訟，指控其並未確實維持水質清潔。但水上樂園老闆拉札勒斯（Mark Lazarus）指出，水池水質符合南卡衛生與環境標準，「我們對未決訴訟不予置評。這個樂園已經經營29年了，對水質的標準很高。」

《每日郵報》23日報導，壞死性筋膜炎是一種會迅速殺死周圍組織的罕見細菌感染疾病，確切病因還不清楚，但可以透過皮膚上極小的傷口進入人體。根據美國疾病控制與預防中心（CDC），美國每年發生700至1200起病例，其中約25%至30%的患者死亡。