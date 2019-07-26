巴黎飆破42度高溫　熱浪狂襲歐洲…專家憂：聖母院會再融化！

▲歐洲熱浪侵襲，許多人藉由玩水降溫。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

請繼續往下閱讀...

最近歐洲陷入了少見的酷暑，這波熱浪侵襲更是寫下了許多記錄。巴黎測到華氏106.8度（約攝氏42.5度）是史上氣溫新高。英國氣象局指出，倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）測到華氏98.4度（約攝氏37度），是倫敦有紀錄以來7月的最高溫，而劍橋則是測到華氏100.5度（約攝氏38度）是該地區史上第二次測到3位數高溫。

38.1 °C has been recorded at Cambridge; this is only the second time temperatures over 100 Fahrenheit have been recorded in the UK #heatwave #HottestUKJulyDay #HottestDayOfTheYear so far pic.twitter.com/JXlwKfMSE6

不只英國被熱浪侵襲，其他國家也有相同遭遇在這周測到史上最高溫。荷蘭出現華氏105.3度（約攝氏41度），德國則是高達華氏106.7度（約攝氏41.5度），連向來印象中涼爽的比利時都測到華氏103.8度的高溫（約攝氏40度）。

這樣的熱浪影響許多層面。法國官方統計，跟去年同時間相比，為了避暑而溺斃的事件多了30%，至少造成60人死亡。另外，有5位死者死因與高溫直接相關，推測可能是長期曝曬在烈日下，造成熱衰竭並引起心臟病。比利時官方更是對全國發布了氣溫的紅色警戒。

如此高溫還影響了一些基礎建設的運行，有兩座位於法國的核電廠因為冷卻用水溫度過高而停擺，英國則是擔心鐵軌因高溫過度膨脹影響行車安全，而大幅降低火車行進速度。世界知名的聖母院（ Notre Dame Cathedral ）在4月時因為大火造成屋頂崩塌，重建總建築師維爾納夫（Philippe Villeneuve）指出如此的高溫可能使教堂的石材更加脆弱，並導致更嚴重的崩塌。

▲聖母院重建恐因熱浪受到影像。（圖／達志影像／美聯社）

世界氣象組織氣候與水文部門的負責人庫爾曼（Johannes Cullmann）24日透過一份聲明指出，「如此極端與廣泛的高溫氣候昭示了人類造成的影響，這些現象與溫室氣體造成全球氣溫提升的研究結果相符合。」而根據預測，英國將在未來幾天出現大雨與雷擊，預期將可以暫時減輕這波熱浪帶來的影響，不過真正的酷暑考驗還沒有完全結束。