巴黎飆破42度高溫　熱浪狂襲歐洲…專家憂：聖母院會再融化！

▲歐洲熱浪侵襲,許多人藉由玩水降溫。(圖/路透)

實習記者陳威翰/綜合外電報導

請繼續往下閱讀...

最近歐洲陷入了少見的酷暑,這波熱浪侵襲更是寫下了許多記錄。巴黎測到華氏106.8度(約攝氏42.5度)是史上氣溫新高。英國氣象局指出,倫敦希斯羅機場(Heathrow Airport)測到華氏98.4度(約攝氏37度),是倫敦有紀錄以來7月的最高溫,而劍橋則是測到華氏100.5度(約攝氏38度)是該地區史上第二次測到3位數高溫。

38.1 °C has been recorded at Cambridge; this is only the second time temperatures over 100 Fahrenheit have been recorded in the UK #heatwave #HottestUKJulyDay #HottestDayOfTheYear so far pic.twitter.com/JXlwKfMSE6

不只英國被熱浪侵襲,其他國家也有相同遭遇在這周測到史上最高溫。荷蘭出現華氏105.3度(約攝氏41度),德國則是高達華氏106.7度(約攝氏41.5度),連向來印象中涼爽的比利時都測到華氏103.8度的高溫(約攝氏40度)。

這樣的熱浪影響許多層面。法國官方統計,跟去年同時間相比,為了避暑而溺斃的事件多了30%,至少造成60人死亡。另外,有5位死者死因與高溫直接相關,推測可能是長期曝曬在烈日下,造成熱衰竭並引起心臟病。比利時官方更是對全國發布了氣溫的紅色警戒。

如此高溫還影響了一些基礎建設的運行,有兩座位於法國的核電廠因為冷卻用水溫度過高而停擺,英國則是擔心鐵軌因高溫過度膨脹影響行車安全,而大幅降低火車行進速度。世界知名的聖母院( Notre Dame Cathedral )在4月時因為大火造成屋頂崩塌,重建總建築師維爾納夫(Philippe Villeneuve)指出如此的高溫可能使教堂的石材更加脆弱,並導致更嚴重的崩塌。

▲聖母院重建恐因熱浪受到影像。(圖/達志影像/美聯社)

世界氣象組織氣候與水文部門的負責人庫爾曼(Johannes Cullmann)24日透過一份聲明指出,「如此極端與廣泛的高溫氣候昭示了人類造成的影響,這些現象與溫室氣體造成全球氣溫提升的研究結果相符合。」而根據預測,英國將在未來幾天出現大雨與雷擊,預期將可以暫時減輕這波熱浪帶來的影響,不過真正的酷暑考驗還沒有完全結束。