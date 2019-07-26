屁孩惡作劇！拿「瓦斯噴槍」朝人後腦杓噴火　嘻笑離去：哈哈有錄到嗎

▲屁孩惡作劇的行為引發眾怒。（圖／翻攝自推特@atama556）



實習記者黃可昀／綜合報導

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日本集英社日前舉辦「jump勝利嘉年華會」，吸引超過萬人來參與，卻有2位屁孩趁人多就想惡作劇，其中一人竟然手持瓦斯噴槍、打火機朝其他男性頭上「噴火」，當場將對方後腦杓燒到冒煙，如此脫序舉動讓網友們全傻眼，紛紛批評他「這根本就是殺人未遂！」

ビクトリーカーニバル？で人に向けて火炎放射する動画。

投稿者ツイ消ししてたから再アップ。

京アニの事件の後にこんな大きなイベント会場でこんな事を笑いながらする危険人物を放置してはいけない。#ビクトリーカーニバル#拡散希望RTお願いします pic.twitter.com/VKb5GDNhHV

這段影片最初是在推特曝光，後來被轉發到PTT上引發熱烈討論。影片中可見，一名穿著黑色T恤的屁孩故意撞向另一名壯碩男，還和錄影的友人不停嘻笑，對方不耐煩地推開後，他又挑釁地撞上去，這樣來來回回幾秒鐘後，鏡頭出現一位穿著白色T恤的年輕人，突然對著壯碩男後腦打開瓦斯噴槍，炙熱火焰直接燒在對方頭皮，把頭髮都燒到焦黑掉落。

壯碩男根本反應不及，驚嚇地摸了摸自己後腦杓，似乎還抓掉了一把燒焦的頭髮，隨後向一旁的警衛尋求協助，沒想到這群惡作劇的屁孩竟然還大笑著說「不知道有沒有錄到哈哈」，完全沒意識到事情的嚴重性。

日本news24指出，當天超過1.5萬人在現場參加活動，這群年輕人的惡作劇行為具高度危險性，很有可能會波及到其他人。日本網友看完影片也大罵「京都才剛發生縱火案，這群屁孩是無腦嗎？」「這根本是霸凌」、「趕快逮捕這群人」，PTT上的台灣網友也痛批「這個時期噴火挺敏感的呢」、「這不是惡作劇，已經是殺人了」、「超誇張，警察就在旁邊還敢這樣玩」。