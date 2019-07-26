獨居女餓到脫水　警上門連4天幫整理「竟挖出鹽醃3年老母屍」！

▲女子將老母親遺體跟雜物堆放在外面4年。（圖／翻攝自bala-today）

記者陳亭伃／綜合報導

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英國一處民宅日前發生一起詭異的命案，民宅的母女在鄰居眼中屬於孤僻型，房屋周遭也堆滿了自家雜物，日前女兒因為被自己堆放的物品壓住，鄰居報警後警方花了4天時間協助清理，竟意外發現83歲的老母親已經是一具腐爛的屍體，跟著雜物被堆放在角落。

根據英國《太陽報》報導，住在這處石砌的民宅女兒瓦萊麗（Valerie）和83歲的老母親瓊斯（Gaynor Jones）不喜歡與外界接觸，在鄰居眼中是一對詭異的母女，甚至有堆放雜物的癖好。日前瓦萊麗遭到自己堆放的雜物壓住，出現脫水現象，鄰居協助報警將她救出後，大夥人花了4天的時間將瓦萊麗住處環境整理了一番。

沒想到就在屋外的一堆雜物中，挖出了一具腐爛的遺體，甚至還用鹽醃過，調查後發現竟然是老母親瓊斯。雖尚未清楚瓊斯的死因，但瓦萊麗並沒有通報母親死亡，或是送醫，反而是用鹽巴處理遺體，還擔心發臭。面對親友詢問瓊斯的下落，瓦萊麗也都絕口不提。

據悉，2012年瓊斯的丈夫過世後，瓊斯就帶著女兒住在這處民宅，當地人表示，這戶民宅至少從19世紀到現在，但根本不適合居住，因為根本沒有自來水跟電。而瓊斯的遺體當時被蓋在一個帆布下，周圍都是瓶瓶罐罐，裡面裝的都是屎尿。

瓦萊麗表示，母親是遭到倒塌的書架壓死，隨後被送往精神鑑定中心，驗屍官表示，因為瓦萊麗沒有任何跡象顯示會傷害她的母親，可能只會被判定「未依規定掩埋大體」。