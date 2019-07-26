誤判北韓飛彈射程！　韓美軍方共同分析修正：2枚都超過600km

▲ 北韓在25日凌晨5時至6時間發射飛彈（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

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北韓25日凌晨無預警發射2枚新型短程彈道飛彈，以警告南韓中止8月與美國的聯合軍演。南韓聯合參謀本部指出，2枚飛彈都是與俄羅斯製伊斯坎德爾短程飛彈相似的新型彈道導彈，其中僅第二枚射程超過600公里；但26日稍早修正指出，二枚飛彈射程都超過600公里。

南韓及美國情報當局都稱北韓版伊斯坎德爾為KN-23型飛彈，KN意指北韓（Korea, North）。25日消息指出，北韓當天凌晨在江原道元山市虎島半島一帶發射飛彈，第一枚射程約430公里，第二枚約690公里。但綜合韓媒今日最新消息，經過南韓及美國軍方聯手精密分析，發現這2枚飛彈射程都超過600公里。

▲ 金正恩相當滿意。（圖／朝中社）

南韓聯參說明，北韓25日發射的飛彈未循一般彈道導彈的曲線飛行，而是在雷達可以捕捉到的高度以下突然拉升（pull-up），導致實際射程與一開始推測的有出入；拉升是指飛彈在最後階段重新上升又急速下降的過程。

北韓官媒《朝中社》及《勞動新聞》26日宣稱，該飛彈有著「難以防禦的低高度滑翔跳躍型飛行軌道」。前南韓國防大學教授權容秀則指出，這是飛彈閃避敵方雷達及邀擊飛彈的方式，是俄製伊斯坎德爾飛彈的其中一項特點。