家中珠寶離奇消失「全進她肚裡」！　吞69條項鍊80對耳環…原來患有異食癖

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記者詹雅婷／綜合外電報導

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印度西孟加拉邦一名26歲女子身形消瘦且體況相當虛，幾乎餐餐飯後都會出現嘔吐情況，選擇在16日緊急就醫。只不過，醫師檢查後卻發現，她的胃裡有上百件金飾及硬幣，總價值約5.3萬英鎊（約新台幣209萬元）。

每日郵報報導引述醫師的說法指出，現年26歲女子卡敦（Runi Khatun）當時到院時，肚子裡有69條項鍊、80對耳環、46枚硬幣、11個鼻環、4把鑰匙、5個腳鍊等物品，但因體況太虛無法立即接受手術，人血清白蛋白和血紅素數值過低，團隊最終決定先讓她恢復體力，先後輸了5瓶血、人工餵食，待狀況穩定再進手術房。

最終，醫療團隊成功把肚子裡的物品全都取出來，手術持續約75分鐘，目前卡敦的狀況已轉趨穩定。醫師認定，卡敦是患有異食癖。

談及此事，卡敦母親提到，她其實有注意到家中物品消失一事，但並不曉得是被卡敦吞進肚裡，也坦承每當卡敦被問及東西離奇消失時都會落下眼淚。

事實上，今年印度發生類似案例的狀況越來越多，包括一名30歲男子吃下刮鬍刀片等30多件物品，另名男子則是在吞下116個釘子後，於5月接受手術治療。報導指出，異食癖可能與心理障礙有關，是對沒有營養價值的物品產生食慾。