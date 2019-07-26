女人頭縫男人身上、冰箱裝滿GG！無良機構騙研究「肢解屍體販賣」

▲亞利桑那州一間大體捐贈中心，被踢爆切割屍體進行非法交易。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

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美國亞利桑那州的大體捐贈中心被踢爆進行「器官買賣」，FBI前往搜查時發現各種恐怖的景象，例如有大量的器官層層堆在一起，甚至有一個冷藏庫打開，裡面全是男性生殖器。事後，受害者家屬控告這間機構，負責人被判了一年刑期，賠償12.1萬美元（約台幣379萬元）。



這間生物資源中心位在亞歷桑納州鳳凰城，死者家屬會將屍體捐贈到這裡，做為科學或研究用途。在2014年，一個跨州別的人體器官販運調查案中，意外揭穿了可怕真相，原來這些屍體都會被肢解，該機構在私下進行器官販賣，藉此獲利，被查獲的清單中顯示，沒有投或肩膀的男孩身體可以賣到2900美元，一條完整的脊椎骨則可賣950美元。

負責辦案的前FBI探員回憶，席瓦納（ Mark Cwynar）回憶，當時搜查的時候發現許多駭人場面，包含一整桶的頭顱、手臂和腿部，還有一個冷藏櫃，裡面裝滿了男性生殖器，另外，還看到一個女性的頭顱，直接縫在男性軀幹上，宛如「科學怪人」，旁邊還有沒標籤的屍塊層層堆疊在一起。

▲該中心訓練影片截圖。（圖／路透社）

其中33名受害者的家屬提出了集體訴訟，控告這間生物資源中心，本周案情的細節才曝光。該機構老闆高爾（Stephen Gore）在2015落淚承認非法買賣罪行，之後他被判刑一年，緩刑4年，並且要賠償12.1萬美元。

原告們則指出，他們過世的家屬沒有獲得應有的尊重，並表示該公司哄騙他們是要把屍體拿去做科學研究用途。2017年，亞利桑那州通過了一項法律，即屍體捐贈公司不得無牌經營，但目前還未實施。這起案子將於10月在馬里科帕縣（Maricopa County）高等法院繼續審判。