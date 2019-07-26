同學拿鉛筆狠插胸口霸凌　男童摳「入肉筆芯」直喊疼

▲男童胸口上還留有斷掉的筆芯。（圖／翻攝自《中國報》）

實習記者范芷菱／綜合報導

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馬來西亞日前有一位母親在網上公開兒子被霸凌的過程，指出兒子在學校多次遭受霸凌，如今還被同學用鉛筆插入胸口，筆芯甚至斷在身體裡直喊「好痛」，站在一旁的老師卻指這是同學之間的玩笑。媽媽看到這一幕覺得又氣憤又心疼，表示家長需要多傾聽小孩的心聲。

據馬來西亞《中國報》報導，男童媽媽表示，因為兒子是轉學生的關係，所以常受同學的霸凌，當丈夫接他回家時發現全身骯髒且不斷在哭泣，才知曉他在學校經常被同學欺負、拳打腳踢。不僅如此，媽媽還透露男童每天都被勒索，「我每天給他5令吉（約新台幣38元）的伙食費，卻有同學向他勒索2令吉（約新台幣15元），導致兒子在學校一直吃不飽，也因為害怕被罵而不敢告訴我。」後來向學校反映此事，老師就有讓相關同學道歉並賠償2令吉，本以為事情應該結束了，卻沒想到之後會發生這樣的狀況。

▲男童一直摸胸口上的傷口。（圖／翻攝自《中國報》）

夫妻倆近日去市集時接獲校方來電，要他們到學校載孩子去醫院。媽媽表示，抵達學校後居然看到兒子的胸口上插了一支鉛筆，並且一直喊疼；然而老師卻說這完全是同學之間的玩笑。她非常憤怒的說，「這不是玩笑，而是霸凌」；而這次動手的人就是先前勒索的那位同學。

▲同學一氣之下拿鉛筆動手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

據了解，這起事件起因是男童要將完成的功課交給老師，但該名同學不但沒有完成作業還伸手阻止男童繳交，最後更是拿起桌上的鉛筆往他胸口一刺，導致鉛筆筆芯斷在身體裡。



事後該名學生的家長有來學校道歉，事情也圓滿地解決。媽媽之所以公開這件事，就是希望家長不要疏忽小孩在學校的生活，多多傾聽孩子的心聲，以免這樣的慘劇再度上演。