陷入愛情？長腿辣媽泳池顧兒露甜笑　鬍渣叔經過「誠實表情」網笑翻

▲ 有著好身材的辣媽，在人群中顯得格外突出 。（圖／翻攝自2ch）

國際中心／綜合報導

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暑假正是玩水的最佳時機，最近有位日本網友去泳池時，發現眼前有位穿著比基尼、身材超好的高顏值辣媽，正陪著女兒戲水，於是忍不住拍下了她的身影。沒想到拍下來的照片同時也捕捉到辣媽後方有位「亂入大叔」，視線正猛盯著她看，超直接又誠實的表情讓討論區的鄉民全笑翻。

▲ 辣媽與女兒互動時，露出甜美燦笑。（圖／翻攝自2ch）

一名日本網友在《2ch》論壇上發文，他提到自己在兒童泳池內遇見一位身穿紫色比基尼的辣媽，有著白皙透亮的皮膚、高挺鼻樑、傲人雙峰和一雙逆天大長腿，在人群中格外顯眼。除了身材超火辣，辣媽在與自己綁著包包頭的女兒互動時，還頻頻漾起讓人融化的甜美笑容，由於畫面實在太養眼，讓這名網友忍不住拍了下來。

▲ 路過的大叔盯著辣媽猛瞧，畫面相當有趣。（圖／翻攝自2ch）

網友發文後，其中一張照片意外成為了鄉民們討論的焦點，原來在辣媽的身後，有位身穿藍色泳褲、留著鬍渣的大叔剛好經過，視線直接望著辣媽的方向，目不轉睛地猛瞧，因為看得實在是太入神，讓鄉民們紛紛留言 「大叔的表情根本是亮點！」、「就這樣大大方方的直接看，大叔是真男人！」、「畫面超好笑的啦！」、「不要怪大叔，她有小孩了身材還這麼好，多少都會瞄個好幾眼的。」