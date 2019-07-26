烏克蘭扣押俄羅斯油輪　俄：「海盜行為」後果自負！

▲俄羅斯籍油輪「Neyma」被烏克蘭扣押。（圖／路透，下同）

記者朱世凱／綜合報導

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烏克蘭國家安全局（SBU）昨（25）日發聲明指出，在黑海港口扣留一艘俄羅斯籍油輪。俄方當天回應表示，這絕對是「海盜行為」，倘若任何俄羅斯船員被「劫持為人質」，那麼後果自負。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲，國際社會應合作促使各方進行有意義對話，協助緩解緊張局勢，避免事態惡化。

綜合外媒報導，遭到烏克蘭扣押的俄羅斯油輪為「Neyma」，目前被扣於伊茲梅爾（Izmail）的港口；國家安全局的扣留理由是，這艘船涉嫌在去年11月間被用於干預烏克蘭船隻航行的行動。據悉，當時有3艘烏克蘭軍艦嘗試穿越克赤海峽時，被俄羅斯軍方開砲制止，並且有24名烏克蘭海軍船員被俘虜，引起俄烏兩國緊張局勢升溫。

報導也指出，烏克蘭調查人員登上俄羅斯油輪時，拾起船上文件並向船員問話後，就將船員釋放了。俄羅斯副外長卡拉辛（Г. Б. Карасин）批評，有人「想強硬地繼續」去年的挑釁行動。外交部另一名消息人士則說，俄方正設法查明油輪被扣押的情形。

烏克蘭安全部門表示，「我們嚴格遵守國際海洋法和聯合國法庭關於海洋法的決定，所以才會釋放船員，這些人很快就會回到俄羅斯的。」不過「Neyma」油輪目前仍被扣押當中。報導分析，烏方懷疑「Neyma」改變了船體上的名字，企圖「隱瞞參與侵略行為」的事實，因此打算找到證據揭發。