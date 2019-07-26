2歲童趴機場行李輸送帶「運轉」5分鐘　工作人員抬頭嚇到跳起來

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

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美國喬治亞州哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場（簡稱亞特蘭大機場）22日發生一起離譜意外，2歲男童羅倫佐趁媽媽不注意，好奇爬上機場的行李輸送帶，當場以「倒退嚕」的方式抱著其中一件行李被捲入，他雖然曾試圖爬出，但還是失敗了。機場工作人員聽到呼救聲立即反應，最後順利將孩子救下，送醫檢查幸運只受到輕傷。

根據美國《福斯新聞》報導，2歲的羅倫佐當天是和媽媽維加（Edith Vega）一起前往亞特蘭大機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），但他因為一時好奇，趁著媽媽不注意時跑到行李輸送帶旁邊看，接著伸出左腳往前一跨，輕易就爬上輸送帶。

▲亞特蘭大機場堪稱是全球旅客轉乘量最大、最繁忙的機場。（圖／路透社）

影片中，羅倫佐爬上去之後警覺有危險，試圖爬下來，無奈機械運轉的速度比較快，他還來不及反應就被捲入，慌忙中只能趕緊抱住距離自己最近的一件大型行李；而他被帶到後方的作業區時，試圖爬過「逆向」而來的行李，把後場的工作人員嚇了一跳，甚至有人嚇到直接原地跳起來，最後大家迅速將機器關閉運作，才由其中一名男員工把他從輸送帶上抱下。

雖然羅倫佐被連同行李一起送走大約經過5秒鐘，就有工作人員上前試圖關閉機器，但孩子獲救時還是因此受了點輕傷。媽媽維加自責地說，當下自己很想直接跳上去救下兒子，一旁的工作人員急忙阻止她，「我腦中一片空白，我嚇壞了，心裡只想著希望我的孩子平安無事。」

警方表示，羅倫佐從監視器畫中消失之後，在後場整整轉了5分鐘才獲救，後續的責任歸屬以及機場是否有控管疏失，仍有待美國運輸安全局（TSA）及航空公司進一步調查。