61歲寡婦被醫師誤撞G點！　從此24小時超敏感「連搭手扶梯都高潮」

▲每天莫名被迫高潮的瑪麗亞相當痛苦。非當事者。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

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蘇格蘭61歲的婦女瑪麗亞（Maria）2017年9月到婦產科健康檢查，醫師在內診時不小心用儀器撞到她的G點，使得她陰部神經受損，從此無時無刻處於高潮狀態，最終被診斷出罹患「持續性性興奮症候群（PGAD）」。她痛苦地表示，「我每天都處於敏感狀態，開車經過水坑、搭乘手扶梯，或是小提琴的聲音等等，任何事都能引發我高潮。」

據《鏡報》報導，瑪麗亞丈夫多年前就去世，她目前獨自住在蘇格蘭大城格拉斯哥（Glasgow），沒想到一個普通的抹片檢查竟然會改變她的生命。她透露，自從那天檢查完，「我覺得自己每天都像在螞蟻窩內全身發癢」，任何一點風吹草動都有可能引發高潮，而且沒辦法控制。

▲婦產科醫師在內診時不小心傷到她陰部神經。非當事者。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



據了解，如果罹患持續性性興奮症候群（Persistent genital arousal disorder），患者會在沒有任何外來性刺激或者性需求的情況下，持續且無法克制地感到產生性高潮。部份患者的感覺有可能持續多日至數星期，一般日常生活的事務都有可能誘發症狀，包括乘車、聽音樂等等。

儘管瑪麗亞內心毫無雜念，仍會被莫名的小聲音或震動「被迫高潮」，她甚至連聽一場演唱會也高潮不斷，已經嚴重干擾到她正常生活，也不得不放棄以往熱愛的志工服務，只能把自己關在家中不敢出門。

當地健康委員會發言人表示，「我們想盡辦法替患者提供治療方法，但很遺憾的是毫無作用。」由於格拉斯哥並沒有研究此疾病的專家，所以瑪麗亞已經前往倫敦接受治療，希望能早日回到以前平靜的生活。