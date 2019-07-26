薯條冷掉秒暴怒！女闖麥當勞「開槍逼退錢」　超速逃逸15分鐘落網

▲ 女子因薯條不熱而開槍。（圖／取自免費圖庫pakutasos）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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許多人對食物有一套自己的堅持，美國喬治亞州日前就因此發生一起離譜的事件，一名年輕女子到麥當勞點了薯條，沒想到薯條到她手中時已經是冷的，讓她氣得走進廚房開槍，現場客人趕忙逃竄。警方將她逮捕後才發現，這名女子還背負12項指控，其中包括5條重罪。

《亞特蘭大憲法報》報導，27歲女子莉蓮（Lillian Shantel Tarver）23日下午走進花園城（Garden City）一家麥當勞開槍。這家麥當勞的員工沃森（Lynn Watson）向當地媒體表示，莉蓮取餐後離開餐廳，幾分鐘後又折返回來，抱怨薯條是涼的，還抓起飲料丟向他和店經理。

麥當勞店經理因此走進廚房取新的薯條，沒想到莉蓮跟著往廚房走，接著就朝地板開了一槍。她在威脅老闆退錢給她後便離開，所幸沒有造成人員傷亡。花園城警方獲報趕到時便看見莉蓮的車超速行駛，開警車追捕約10至15分鐘，才在自由大道（Liberty Parkway）上逮捕她。

警方在莉蓮落網後根據監獄紀錄發現，她面臨的重罪指控包括嚴重襲擊、持槍搶劫、躲避警方追捕及持有槍枝，目前被關在拘留所內。