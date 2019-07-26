北韓扣押俄漁船10天！正調查17船員「包括2韓男」　未應南韓送返要求

▲ 遭北韓扣押的俄籍漁船Xiang Hai Lin 8。（圖／翻攝自Marine Traffic）

記者陳宛貞／編譯

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俄羅斯駐北韓大使館日前向《塔斯社》表示，北韓國境守備隊軍艦17日凌晨4時30分左右扣押一艘懸掛南韓國旗闖入北韓領海的俄籍漁船「Xiang Hai Lin 8號」，船上有15名俄國人及2名南韓人。今天邁入事發第10天，南韓統一部18日起數度為此致函北韓，直到26日才得到回應，確認船上2名南韓船員都平安無事。

載著17名船員的Xiang Hai Lin 8號16日自南韓束草港出發，航向俄羅斯扎魯比諾港途中因故障漂流，17日進入東海（日本海）北韓海域。俄國駐北韓使館援引北韓外務省說法指出，這艘漁船違反「入境及滯留北韓領土規定」，被引渡至北韓元山港。

俄國駐北韓使館表示，「平壤當局目前正針對Xiang Hai Lin 8號進行調查，基於俄羅斯及北韓間的友好關係，期待北韓會在調查後將漁船及船員送返俄國」；船上17人這10天內都住在元山市一處飯店裡，健康狀況良好。

綜合韓媒報導，2名南韓船員分別為50多歲及60多歲男性，與俄國船運公司簽下技術指導合約，以捕魚指導及監督官的身分登船。南韓統一部事發隔天得知漁船遭扣，18日傍晚便透過開城兩韓共同聯絡辦事處要求北韓回應。

由於遲遲等不到回音，統一部19日再以紅十字會會長名義向北韓發出通知；除了二封正式信函，也透過兩韓共同聯絡辦事處每天例行2次的南北韓代表會議七度要求回應，距今已經試圖與北韓接觸多達9次。

時隔9天，統一部發言人李相珉（이상민，音譯）26日簡報指出，「所幸目前已經確認，我國國民和俄羅斯船員一起安全的待在飯店裡，將盡最大努力使我國國民早日安全返國。」

另一方面，俄國海洋相關部門24日指出，「我方認為北韓扣押漁船是違法的，因為國際法允許他國船隻航經經濟海域。根據監視系統資料，我國漁船當時距離北韓沿岸很遠，正在北韓領海以外的水域航行。」