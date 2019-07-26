「無LGBT區」貼紙被法院禁售　波蘭雜誌批：極權主義！

▲無LGBT區（LGBT-free zone）貼紙。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

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波蘭Gazeta Polska雜誌社日前在周刊中附送「無LGBT區（LGBT-free zone）」貼紙，引起各界批評，被法院裁定立刻停止販售，從各個通路撤下。總編輯薩切維奇（Tomasz Sakiewicz）稱，這場運動並沒有對個人，只是想要證明LGBT是一種充滿極權色彩的意識形態，到處審查反對言論。

根據BBC報導，貼紙上有一面象徵性別少數群體的彩虹旗幟，卻被打上黑色大叉叉，寫著「這是一個沒有LGBT的區域」。

LGBT倡議人士史塔歇斯基（Bartosz Staszewski）對此提起訴訟，他說，「我們對於公共空間的恐同行為絕對不能讓步，這一點非常重要。」法官裁定下架並禁止販售，認為這個貼紙應該立刻從各地銷售通路消失。

薩切維奇表示，發送貼紙是為了證明，只要批評多元性別就會遭到「審查」。他向《路透社》說，「現在正在發生的事就是最好的證據，說明LGBT是一種極權主義的意識形態。」

美國駐波蘭大使莫斯比赫（Georgette Mosbacher）在推文中表示，「有些團體利用貼紙促進仇恨和零容忍，這一點讓我很失望。我們尊重言論自由，但也必須支持多元和包容的價值。」

華沙副市長拉比耶（Paweł Rabiej）用「納粹時代」來比喻發送貼紙的行為，「德國法西斯主義者創造了『無猶太區』，如你所見，現代波蘭還有許多人追隨這個傳統。」他指出，這種事情在保守派執政黨和教會的「保護傘」之下才會發生。

波蘭副總理理薩辛（Jacek Sasin）於22日接受電視專訪時說，在法律保障的言論自由之下，雜誌社有權利發行貼紙，「身為執政黨，我們不會對新聞媒體施壓，告訴他們該寫什麼，該發什麼貼紙。」

▲華沙6月同志大遊行。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

波蘭比亞維斯托克（Bialystok）上周舉行該城市第一屆同志大遊行，數千名右翼支持者為抗議貼紙事件和LGBT團體，與警方發生激烈肢體衝突。

Gazeta Polska雜誌社總部位於華沙，立場保守，支持右翼執政黨「法律與公正黨」，約有11萬訂閱戶。法律與公正黨黨魁卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）過去曾經數次抨擊LGBT族群與權益倡議團體，指他們是「波蘭認同的威脅」。

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