79歲阿公大笑偷捏男童GG　喊冤「家鄉習俗」…法官信了

▲男童。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

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紐西蘭基督城一名79歲的華裔男子任長富（Ren Changfu，音譯），去年8月在泳池更衣間亂捏男童的生殖器，並向警方宣稱這是中國家鄉表達親密的方式。地方法院採信此說法，認為被告的確沒有性騷擾的意圖，不起訴處理。消息傳開後，這項「習俗」也在微博上引起熱議。

根據了解，任長富到先驅娛樂和運動中心游泳，看見一名小男孩跟著父親到更衣間換裝，便走上前去搭話。此時，他卻突然伸手往孩子的生殖器捏了一把，還一邊笑著一邊再次觸摸，家長看見以後立刻制止並且報警。

任長富表示，看見小男孩就想起遠在家鄉的孫子，所以才做出親密舉動，完全不曉得此舉在紐西蘭是冒犯行為。他的女兒也說，在中國，擰捏孩子的生殖器是表達關愛的一種方式。

法官葛蘭（Alistair Garland）認為，應該把這個行為放回當事人成長的文化脈絡中理解，任長富並沒有性騷擾的意圖，也因替家人帶來困擾感到非常崩潰，「為了彌補，什麼事情都願意做」，因此最後裁定不起訴。男童父母接受道歉，也收下1000紐西蘭元（大約新台幣2萬元）的賠償。

微博網友熱烈討論，1200多則留言中，大多是表達意見或表情符號的評論，認為任長富誤解了社會規範。其中大約300則留言表示從沒聽過這種事，不過也有200則左右寫道，曾在幾十年前的鄉村地區聽過這個習俗，只是當時也只有老人家會這麼做，應該已經漸漸被視為陋習禁止了。