強生承諾「一定脫歐」...棄愛爾蘭邊界保障！歐盟打臉：無法接受

▲強生堅持脫歐。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

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英國新任首相強生（Boris Johnson）甫上任，25日首次赴國會演說時，再次強調，無論歐盟願不願意重新協商，英國都會在10月31日脫離歐盟，而且會放棄對愛爾蘭的「邊境保障措施」。不過歐盟高層官員表示，這樣的作法無法接受。

強生在演說中承諾一定會擺脫對愛爾蘭的「邊境保障措施」，藉此來達成脫歐，不過歐盟的首席脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）反駁表示，這樣的做法是無法接受的。同時，強生也與歐盟執委會主席榮克（Jean-Claude Juncker）通過電話，榮克則再度重申歐盟的立場，也就是現在已談成的脫歐協議是最好的版本，但若是英國想要談判的話，委員會在接下來幾周內安排。

「邊境保障措施」是梅伊的脫歐協議無法在國會通過的關鍵之一，是為避免英國脫歐後產生「硬邊界」的暫時解決方案，但是強生在演說時提到，「沒有任何重視獨立性以及自尊的國家，會同意一個傷害經濟獨立性以及自治性的協議，這像是邊境保障措施這樣」。他還形容邊境保障措是「具分裂性」以及「反民主」。



強生在演說時還表示，他會避免所謂「災難性失信」的情況發生，但無論是否達成協議，英國都將會脫離歐盟，「希望歐盟能重新考慮，如果他們不肯，我們就以沒有協議的方式脫歐」。他補充說，對於這種情況，英國準備得比許多人所想像的還要好。。

他同時也強調，脫歐後的英國願景將會是「綠色、清潔、繁榮、自信和雄心勃勃」，並稱英國會是「地球上最偉大的地方」（the greatest place on Earth）。強生宣告，到2050年，英國將成為全歐洲規模最大、最繁榮的經濟體。