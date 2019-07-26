北韓試射短程彈道導彈警告「好戰分子」　蓬佩奧：還是期待外交談判

▲北韓官媒釋出試射導彈的畫面。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

請繼續往下閱讀...

北韓25日試射短程彈道導彈，對南韓「好戰分子」發出嚴正警告。南韓聯合參謀本部證實消息後，要求平壤停止動作，稱此舉已經構成軍事威脅。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）回應，還是希望透過外交手段，與平壤當局達成無核化協議。據悉，金正恩不滿南韓和美國8月即將展開的聯合軍事演習，繼6月與川普在板門店會晤，首度決定試射導彈。

▲金正恩覺得滿意。（圖／路透）

短程導彈從東海岸的元山市發射，一枚飛行430公里，另一枚飛行428公里，高度都達到48公里，還包含了最新的戰術導向武器系統。根據了解，金正恩非常滿意試射成果，認為「這個武器很難對付」，希望南韓最好別忽略這個警告。他說，北韓被迫發展武器，「消滅潛在和直接的威脅」。

南韓聯合參謀本部聲明，北韓此舉無助於紓解兩國緊張關係，試射導彈更是形成嚴重軍事威脅，要求平壤立即停止。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

蓬佩奥接受電視專訪時表示，預計幾周後將再次和北韓展開無核化談判，「我們還是希望能夠透過外交協商達成共識。希望金正恩也能兌現他向川普總統做出的承諾。」

根據《韓聯社》報導，川普表示，北韓試射的只有「小型導彈」，從來沒有試射過其他導彈。

據悉，北韓外務省16日表示，川普曾經二度向金正恩保證不再有更多聯合軍演，8月的演習將會危害平壤和華盛頓先前達成的核武協商，既然美國單方面違背承諾，北韓也會考慮重啟核彈實驗和導彈試射。對此，南韓與美國都拒絕取消，不過已經大幅縮減演習規模。