敘利亞空襲最痛心畫面！房屋全碎「5歲姐緊抓7月大妹」父頂端求救崩潰

▲敘利亞空襲5歲女孩緊抓7月大妹妹。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

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敘利亞政府與反抗軍的鬥爭仍未結束，無辜犧牲的上百萬百姓，時刻都活在恐懼中。日前敘利亞新聞台公開一張遭到政府軍轟炸的房屋照，在破碎的瓦礫堆中，看到一名僅5歲的女孩一把抓住自己7個月大的妹妹，而她們的父親則無助在最高處的瓦礫堆上痛哭，直到救援抵達時，這名偉大的姐姐到院前就已經失去呼吸心跳。

綜合外媒報導，遭到敘利亞政府軍轟炸的房子應聲倒塌，一名父親來不及拯救自己的三個女兒，雖然幸運的瓦礫堆的最頂端，但底下卻壓著自己最至親的骨肉和妻子。5歲的莉涵（Riham）雖然被卡在瓦礫堆中，但看到自己7個月大的妹妹就在下面一層大哭，一把抓住自己妹妹的衣服，稚嫩的臉龐上都是血與傷口，就這樣撐到救援人員到場。

▲可惜莉涵到院前就已經沒有心跳。

拍攝該張照片的SY24攝影記者謝赫（Bashar al-Sheikh）在敘利亞反對勢力掌控的西北部伊德利布省（Idlib）埃里哈城目睹的空襲，巨大聲響後爆出尖叫聲與哭聲，接著映入眼簾的是令人痛心的一幕。

莉涵送往醫院前就無呼吸心跳，她的兩個妹妹還在加護病房急救。謝赫表示，「我到那裡時，看到小孩卡在瓦礫堆中，她們爸爸手足無措的痛哭著。」敘利亞救援人員表示，這場空襲，造成3名兒童喪生，至少7名成人死亡。

5-year-old Syrian girl dies trying to save her baby sisters from the rubble of their bombed home. pic.twitter.com/TZWAnnTG1X