糗到哭！川普活動上「總統勳章」遭調包成俄國徽　手握鈔票＋高爾夫球桿

▲川普參加活動沒發現總統徽章遭到調包。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

美國總統川普多次遭到酸民抨擊「除了經商以外,沒有思考能力」,在23日的華府活動,似乎驗證這件事情。該場活動上川普在台上講得口沫橫飛,卻完全沒有發現後方的「總統勳章」已經被動過手腳,原本的老鷹樣式,換成了俄羅斯國徽「雙頭鷹」還拿著高爾夫球桿。

根據《CNN》報導,川普出席青少年學生峰會時,舞台上投影出「美國總統勳章」,但台下的人越看越不對勁,後來竟被發現原本徽章裡應該是美國老鷹,卻變成了俄羅斯國徽雙頭鷹;原本抓的箭和橄欖枝,也被換成了高爾夫球桿和一疊美金,拉丁語也變成西班牙髒話。

設計該「假總統徽章」的設計師是46歲的李佐特(Charles Leazott),原是共和黨員的他,在2016年川普當選後以黑色幽默的調侃川普,更提到川普已經讓整個共和黨變成不是他所認識的共和黨。該徽章更是李佐特「最美、最驕傲的設計」。

但對於高峰會上徽章被調包,李佐特表示絕對不是不小心。即便主辦方表示已經找到當時的操作人員並且開除「一切都是因為不小心在搜尋上抓錯圖檔」,但李佐特仍表示,「沒有刻意要找,是絕對不可能找到這個圖,所以應該不是意外」。

李佐特的設計因此爆紅,也讓他的社群頁面遭到川粉的留言,但李佐特不以為然,認為「敢把假徽章放上高峰會的人,要不是很無能就是最屌的酸民」。

The Presidential Seal is on the left.



The Seal displayed behind Trump at @TPUSA’s student summit is on the right. Notice any differences?



Please DO NOT retweet or like this so @charliekirk11 won’t see it! pic.twitter.com/IyICbUBTyB