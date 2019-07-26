尷尬！法鋼鐵人飛行滑板越海　竟忘記補燃料「直接跌落海」

▲薩帕塔試圖以飛行滑板穿越英吉利海峽。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

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要跨越英吉利海峽有許多種方式，但透過飛行滑板應該不是大多數人第一個想到的工具。法國發明家薩帕塔（Franky Zapata）在25日就試圖以此方式飛22英里（約為35公里）穿過英吉利海峽，可惜最後因為降落補充燃料時出問題，而在距離終點18公里處失敗。

根據BBC報導，薩帕塔之前是專業水上摩托車選手，他的首場飛行滑板演出是在7月14日法國國慶日時參與軍隊演示，那時他手持步槍，腳踩未來感十足的科技滑板，成功吸引許多人目光。而這次行動正好也是飛行家布萊里奧（Louis Blériot）首次以飛行器跨越英吉利海峽110週年的紀念日。薩帕塔的飛行滑板是以石油為燃料，且擁有5具小引擎，他預計要以87英里（約140公里）的速度跨越英吉利海峽。

薩帕塔在行動前告訴記者，「我們創造了一種全新飛行方式，不需要機翼，整個人就像鳥一樣，可以感受到氣流穿過手指間，這是每個男孩的幼時夢想。現在最主要計畫是找到一艘夠大的船，如此一來就可以降落在上面補充燃料。」他同時也提到強風會是這次挑戰的一大課題。

從影片中可以看見，薩帕塔爬上一個平台，踏上飛行滑板後就順利出發，而有一台直升機緊跟在後，深怕旅途中有任何閃失，結果在距離終點聖馬格利特灣（St Margaret's Bay）11英里（約18公里）處，因降落補充油料，船身被大浪拍打，錯估距離而摔落海中，所幸並未受傷。他說，「在降落時我失去平衡掉進水裡，飛行滑板的電子組件需要重新組裝，馬達也壞了，幸好滑板本身沒有受到太多損害。」他也在記者會上宣布，最快下周就要重新挑戰。