北韓證實「金正恩親指導」試射戰術制導武器　警告南韓停止軍演

▲北韓證實發射「新型戰術制導武器」，並由金正恩指導。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

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北韓在25日淩晨發射新型近程彈道飛彈，也是6月底川金會後首次。北韓官媒朝中社在26日淩晨證實此消息，報導中提到，朝鮮國務委員會委員長金正恩指導發射「新型戰術制導武器」。南韓青瓦臺指出，兩枚皆為「新型近程彈道飛彈」，但不是同型導彈，還有待分析。

朝中社文中也提到，「南韓軍方好戰勢力不顧朝鮮的多次警告，不斷引進尖端攻擊型武器，並試圖實施軍演。作為武力示威的一環，金正恩親自指導發射新型戰術指導武器，以示警告。」

南韓青瓦臺昨晚表示，從北韓東岸元山地區發射的為兩枚「新型近程彈道飛彈」，分別於當地時間上午5點34分和5點57分發射，第一枚導彈飛行430公里，第二枚飛行690多公里，落入東部海域。兩枚雖都是新型導彈，但是不是同型導彈，還有待深入分析。

南韓國家安保室長鄭義溶25日主持召開國家安全議會（NSC）常任委員會會議，會中對北韓的行為深感憂慮，此舉也無助於緩和朝鮮半島軍事緊張局面。韓聯社報導提到，南韓與美國將於下月進行聯合軍演外，朝鮮發射近程導彈是進行輕度挑釁。

在不到一個月前，美國總統川普才與北韓領導人金正恩在南北韓邊界的板門店會面，川普還首度踏上北韓土地。美國國務卿蓬佩奧則在昨日受訪時表示，他希望在接下來幾周內與北韓恢復談話。

▼川普與金正恩在南北韓邊界會面。（圖／路透）