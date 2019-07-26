發張照片賺4千萬！21歲的她蟬聯「IG最賺網紅」　亞莉安娜、C羅緊追

▲名媛凱莉珍納（Kylie Jenner）。（圖／翻攝自IG）

記者錢玉紘／綜合報導

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在網路社群媒體佔領全世界的時代，獲得越多按讚數、追蹤者就代表者錢潮滾滾來，更有不少網紅或名人光靠「PO文」就能賺錢。專門分析社群媒體的英國「Hopper HQ」就公佈了2019年的「IG最賺榜」，今年榜首依然是名媛凱莉珍納（Kylie Jenner），發一張照片就能讓她賺到126萬美元（約台幣3945萬元）。

年僅21歲的凱莉珍納來自卡戴珊家族，是名媛與電視名人，也是服裝設計師，曾是IG按讚數最多照片的紀錄保持人（後來被「一顆蛋」照片打破紀錄），這也是她第二年蟬聯榜首。凱莉的IG有1.41億追蹤者，每一則貼文可以賺進126萬美元，《富比世》雜誌今年3月公布的資料顯示，凱利的身價超過10億美元，讓她成為全球最年輕的億萬富翁。

第二名：亞莉安娜（Ariana Grande）

美國流行小天后亞莉安娜則奪下第二名，她粉絲有1.6億人（比凱莉珍納多），貼文幾乎都是黑白照片為主，每一篇IG貼文可以賺進96.6萬元，這是她首度擠進「IG最賺榜」。

▲亞莉安娜是吸金榜第二名。（圖／翻攝自IG）

第三名：C羅（Cristiano Ronaldo）

足球明星C羅則是第三名，目前他共獲得6次聯賽冠軍、5次歐聯冠軍、5座金球獎/世界足球先生、及2次國際賽大賽冠軍。他的IG上有1.76名追蹤者，每篇貼文可賺進97.5萬美元，貼文以代言運動品牌為主。

2019年「IG最賺榜」的4到10名如下：

4. 美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian），IG追蹤者1.43億，每篇貼文可賺91萬美元

5. 歌手賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez），IG追蹤者1.53億，每篇貼文可賺88.6萬美元

6. 演員巨石強森（ Dwayne Johnson），IG追蹤者1.48億，每篇貼文可賺88.2萬美元

7. 歌手碧昂絲，IG追蹤者1.29億，每篇貼文可賺78.5萬美元

▲碧昂絲（beyonce）。（圖／翻攝自IG）



8. 歌手泰勒斯（Taylor Swift），IG追蹤者1.19億，每篇貼文可賺74.8萬美元

9. 巴西足球選手內馬爾（Neymar da Silva Santos Junior），IG追蹤者1.22億，每篇貼文可賺72.2萬美元

10. 歌手小賈斯汀（Justin Bieber ），IG追蹤者1.14億，每篇貼文可賺72.2萬美元