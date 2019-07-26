要揹半身癱瘓女攀「4267米高峰」　失明男：逗她笑是我的目標

圖文／鏡週刊

請繼續往下閱讀...

美國科羅拉多州（Colorado）一對身障男女，因緣際會下發現兩人都熱愛戶外運動，即使身體不便也不放棄，因此兩人決定通力合作，一個人當腿' 一個人當眼睛，下月將參加登山隊，挑戰攀上4,267公尺的高峰。

29歲的女子瑪蘭妮（Melanie Knecht）一出生就患有「脊柱裂」（spina bifida），導致脊椎柱裂區域以下無力或癱瘓，平時要靠坐輪椅活動；而現年42歲的男子特雷弗（Trevor Hahn）則是5年前因罹患青光眼失明，往後仍利用語音和鈴聲裝置引導他攀爬世界的山脈。兩人都住在美國科羅拉多州，先是在一堂拳擊課上遇見，爾後又在另一堂攀岩課程相遇，因為對戶外活動有共同興趣，很快熟稔起來。

多年前，瑪蘭妮拜訪復活島時，曾有一次坐在他人後背上的旅行經驗，那次過程讓她很不舒服，因為很不好坐，但她卻因此體驗到可以做一些在輪椅上做不到的事情。認識特雷弗後，她也把這個想法和他分享。

「他是腿，我是眼睛，碰！湊在一起，我們就是夢幻隊伍」，瑪蘭妮這麼說，每次徒步旅行，會有一位朋友把瑪蘭妮抬到特雷弗背上，由她給他口頭指導。「能讓別人體驗到我曾體驗過的，讓我很快樂」，特雷弗受訪時表示，「最棒的是逗她笑，這給了我目標」。

除了旅行中的點點滴滴，兩人共享一種理解—向健全的人求助有多麼地困難，但當能夠靠自己的力量做到這一點，兩人都獲得難以計算的的滿足感。「這就是人性，當你想事情夠糟了，然後遇到一個對的人，對方想要的正是你想要的—你能做到任何事情」，特雷弗這麼說。

兩人開通了IG帳號「hiking with sight」，分享許多一起徒步旅行的照片，他們表明這不是一個鼓舞人心的故事，兩人只是在做自己喜歡的事情。他們強調，這麼做並非為了獲得稱讚，而是希望其他人以更包容性和接納性的解決方案鼓勵身障朋友，「別因為你認為他們無法做什麼，就把他們排除在外」。

One step at a time... #hikingwithsight

Trevor & Melanie（@hiking_with_sight）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 14 日 下午 3:25 張貼

參考資料：Good News Network、5280 MAGAZINE



更多鏡週刊報導

揹半身癱瘓女攀高峰 失明男：逗她笑是我的目標

共軍警告香港「解放軍必要時介入」 陸委會怒批：企圖重現六四

樹洞被填發泡填縫劑 政治粉專：以樹洞為家的鳥類恐滅絕